北京揚言抓美國人質 眾議員提決議案︰中國為最大外國威脅

美國眾議員提案宣布中國為最大外國威脅。（美聯社）

2020/10/21 16:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國政府官員警告美方可能拘留在中國的美國公民，回應美國司法部起訴與中國解放軍有關聯的學者。對此，亞利桑那州共和黨眾議員畢格斯（Andy Biggs）20日提出的一項決議案，宣布中國是美國「最大外國威脅」，同時警告需提防中國團體持續的網路攻擊和北京共產黨政權咄咄逼人的軍事化行動。

《福斯新聞》報導，畢格斯在決議案中指出，中國的經濟規模是世界第2大，並擁有最大的現役軍隊以及洲際彈道導彈（ICBM）。他指稱，中國在南海和香港採取的行動，以及「一帶一路」倡議這樣的動作，在在凸顯其「在全世界擴張勢力的新帝國主義野心。」

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決議文為「認知到當前中華人民共和國對美國的和平、安全與穩定，構成最大的外國威脅；同時也認知到，有鑒於中國龐大經濟、人口及軍力規模，未來中國無論由誰擔任領導人，都極可能繼續成為美國的主要敵手。」

此前，美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）7月7日於智庫哈德遜研究所發表演說，提到了中國威脅海外華人、美國官員、竊密以完成「人類史上最大財富轉移」等一系列行為，而其目的終究只有1個，就是「舉全國之力、採取一切措施，成為世界上唯一的超級大國」，而且是在蔑視法規、民主等應當被珍視的價值之上。

《華爾街日報》17日引述消息稱，美國6月逮捕中國人唐娟後，中國就透過包括美國駐中大使館在內的各種管道，向美國發出此警告，而美國國務院9月已發布旅遊警示，告誡美國人勿前往中國，因中國會拘捕外國公民來增加談判籌碼。

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