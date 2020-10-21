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    《即時說新聞》中國猖狂來台盜採海砂 海巡「硬起來」扣船又扣人

    海巡署派遣 「巡護九號」搭配三艘艦艇，押解這次入侵馬祖海域的中國籍「國良919號」一船11人到案。（資料照片）

    海巡署派遣 「巡護九號」搭配三艘艦艇，押解這次入侵馬祖海域的中國籍「國良919號」一船11人到案。（資料照片）

    2020/10/21 17:47

    〔影音新聞／綜合報導〕中國耍流氓又一招！除了闖我國駐斐濟代表處的國慶酒會，空中不斷有共軍擾台、海上也不放過！對於頻頻出入台灣海域的中國抽砂船，現在執法單位終於硬起來，採取扣船扣人的強勢作為。

    10月3日晚間11點，中國籍「國良919號」抽砂船進入我國馬祖南竿海域盜砂，海巡署派遣「巡護九號」搭配三艘艦艇，押解一船11人到案。連江地檢署問訊後，以涉犯入出國移民法及加重竊盜等罪嫌，向法院聲請羈押11人全數獲准，並將所抽取的1800噸砂石回填馬祖海域。

    自中國限制沿海採砂以來，中國抽砂船越界盜砂次數逐年增長，海巡署表示，今年驅離中國抽砂船更高達2988艘，打破過往紀錄。中國盜採海砂不僅影響海洋生態，造成環境問題，也嚴重損害到台灣經濟，以及造成海底電纜裸露而多次損毀。

    對於近年頻繁入侵的中國抽砂船，內政部提出修法，加重對中國抽砂船船隻的罰則，且遭沒收的中國抽砂船隻，將有限制條件的拍賣，防止船隻重回中國。2019年即有兩艘中國籍抽砂船遭拍賣，而今年也已公告拍賣另外兩艘中國抽砂船。

    中國禁止沿海採砂，以及抽砂船隻常因不適合在外海航行，而翻船事故與船員死亡事件頻傳，海巡署持續透過兩岸聯繫機制，呼籲中方協同執法，但如果再有侵害我國國土安全事件，一旦緝獲，一定會從嚴追訴，確保台灣航行安全及海洋資源永續發展。

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