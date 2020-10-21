民主黨「黑川」廣告被抓包！ 富豪金主假冒庶民被起底

拜登電視競選廣告找來富豪金主冒充庶民酒吧老闆，抹黑川普。（圖擷取自YouTube影片）

2020/10/21 15:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統選戰倒數計時，民主黨大撒銀彈在關鍵搖擺州大打電視廣告，結果被踢爆竟找來為民主黨人多次捐款的富豪金主充當臨演，假扮在疫情中苦苦掙扎的酒吧老闆，藉以抹黑川普總統防疫不力！

拜登競選團隊15日發布的廣告中，一名自稱是密西根州安娜堡（Ann Arbor）一家名為「盲豬」（Blind Pig）的酒吧老闆，大吐苦水，將經營不善歸咎於川普的疫情應對不力，並警告說，除非選民選拜登，否則許多餐館和酒吧都將無法存活下去。

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結果被查出他名叫馬爾庫恩（Joe Malcoun），是多家公司的執行長，財力雄厚，還捐政治獻金給拜登，並多次表態支持民主黨籍密西根州長葛瑞琴．惠特默（Gretchen Whitmer）的嚴厲封鎖令，廣告內容跟事實嚴重不符。

許多共和黨支持者認為，各州的封鎖措施、遲遲不肯開放經濟，才是造成餐廳和酒吧關閉的直接原因。

根據當地美國國家廣播公司（NBC）附屬的DIV-TV電視台「Click on Detroit」節目，2018年對他的採訪，馬爾庫恩大約10年前從已故外祖父繼承巨額遺產，成為當地一家知名科技初創公司的「天使投資者」。他當時將自己繼承遺產形容為「幾乎像中彩券一樣」。

根據聯邦競選財務披露資料，馬爾庫恩在7月向拜登競選團隊捐款5,000美元（約台幣14.1萬元）。他還向該州的民主黨聯邦參議員彼得斯（Gary Peters）捐贈了數千美元。

馬爾庫恩的領英（LinkedIn）帳戶顯示，他於2013年1月創立了CKM Capital Partners公司。根據底特律的報導，他連續投資了「幾家當地科技公司」，並成為「在密西根州尋求投資的頭號人物」。

自2014年以來，馬爾庫恩還一直擔任客戶關係管理服務公司Nutshell的執行長執行官。該公司已獲得超過550萬美元的風險投資。2016年，馬爾庫恩還共同創立了一家科技公司Cahoots，提供共享工作室服務。

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