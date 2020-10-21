台灣官產合推東京「台灣偽出國」 拜廟、跋杯吃台式早餐

在東京體驗台式早餐，品嚐鹹豆漿、飯糰等充滿台味的早點。（記者林翠儀攝）

2020/10/21 14:25

〔駐日特派員林翠儀／東京21日報導〕台灣旅行電商KKday日本分社和台灣觀光局東京辦事處合作，9月起在東京推出「台灣氛分」一日偽出國行程，帶領喜愛台灣卻無法訪台或是思念家鄉但無法返台的台僑，在東京體驗台灣早餐、小吃、泡茶和到廟裡拜拜的「台灣氣分」，希望在疫情期間以另類行程做為轉進日本國內旅遊市場的切入點，並培養未來訪台的潛在日本客層。

KKday日本分社以「入境觀光」（Inbound）業務為主，提供台灣、香港等各國自助旅行者的訪日行程服務，以前從未想過涉足日本國旅市場，但在疫情發生之後，Inbound業務全面停擺，事實上，很多看好日本今年奧運年並提早在日本部局的台灣旅遊業者，受到疫情重創幾乎均處於縮小編制苦撐的狀態，但KKday卻在今年6月宣布轉進日本國旅市場，申請加入日本「GO TO Travel」（來去旅行）方案，並運用該公司長年累積的Inbound資源，推出以日本民眾為主要銷售對象的國旅行程。

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日本的國旅市場幾乎是JTB、HIS兩大旅遊龍頭的天下，台灣旅行社很難殺出重圍，日本民眾對品牌的忠誠度尤其難以撼動 。但是將危機化為轉機，本來就是台灣人特有的天賦，在窮則變、變則通的思維下，KKday大膽推出「在日感受台灣氣分」一日遊行程，似乎找到一個很好的切入點，目前推出3條相同主題的路線，市場的反應也愈來愈熱。

3條「台灣氛分」偽出國行程，內容包括走訪位於新宿的東京媽祖廟、橫濱關帝廟及媽祖廟、介紹台灣獨特的月下老人、拜拜、跋杯等神祈文化，還有品嚐台式豆漿、飯糰早餐、魯肉飯、炒米粉等正宗台灣料理、喝台灣啤酒、品台灣茶，帶著橫濱台灣店家地圖按圖索驥找尋台灣味等。

KKday商品開發部日本支社副社長林恭慶表示，不僅行程充滿台灣味，連導遊、司機是台灣人，讓日本旅客一上車就像有置身台灣的感覺。

參加的旅客有部分是居住在日本的台僑，因為疫情無法返鄉，藉由參加行程舒解思鄉之情，日本旅客部分不管是去過或未曾去過台灣，都覺得非常新鮮，尤其是在台灣廟宇內，如何拜拜、擲筊和抽靈籤，如果沒有專人指導，通常都不太敢造次。

本月中參加東京媽姐廟行程的日本民眾奧山先生接受訪問時表示，他家就住在媽姐廟所在的新大久保車站附近，以前從來不知道新宿鬧區的巷弄裡有一間台灣廟宇，恰巧在網路上看到這項行程就報名參加，參加後覺得非常有趣。奧山先生在20多年前曾造訪過台灣一次，參加了這項行程後，他說等疫情結束後，一定要再次造訪台灣。

林恭慶表示，KKday在今年9月底獲得由日本Cool Japan Fund領投的近80億圓（約合台幣22億元）C輪策略融資，在疫情等不利因素下，這項融資案也顯示KKday仍被看好具有推動旅遊行業發展的能力。

事實上，這次與台灣觀光局東京辦事處合作規劃「台灣氛分」偽出國行程，其中還具有放眼未來的目的。觀光局東京辦事處的所長鄭憶萍表示，KKday日本分社以往專攻Inbound觀光業務，將國人帶到日本旅遊，而觀光局的重點在於「出境觀光」（Outbound），就是想辦法把更多日本人帶去台灣旅遊，雙方本來沒有交集，但卻在這次找到了共同合作的主題。

疫情發生前，日本訪台旅客每年約有200萬人次，其中有很多去過台灣超過10次的台灣迷，觀光局東京辦事處為了回饋這些喜愛台灣的日本民眾，以「台灣同學會」為名，陸續推出線上旅遊講座、在日本橋舉辦美食及寫真展推廣活動，以消解無法去台灣的失落感，另一方面，也希望藉由KKday推出的實體行程開發潛在的日本客層。

鄭憶萍還表示，疫情發生後，很多台僑或台灣企業在日本經營的商店也受到衝擊，這次規劃的行程，很多停留點都是與台灣相關的店家，希望藉此照顧台灣同鄉，一起挺過嚴峻的疫情考驗。

台灣觀光局與台灣旅行業者合作在東京推出「台灣氛分」一日偽出國行程，體驗到台灣廟宇拜拜的神祈文化。（記者林翠儀攝）

台灣觀光局與台灣旅行業者合作在東京推出「台灣氛分」一日偽出國行程，體驗台式早餐。（記者林翠儀攝）

跋到3個尚杯的日本旅客正在抽靈籤。（記者林翠儀攝）

台灣觀光局與台灣旅行業者合作在東京推出「台灣氛分」一日偽出國行程，在橫濱中華街品嚐正宗台式料理。（記者林翠儀攝）

午餐品嚐台式炒米、貢丸湯加菜脯蛋。（記者林翠儀攝）

隱身在橫濱中華街裡的「台南小路」，業者也提供台灣店家地圖，讓參加的旅客按圖索驥找尋台灣味。（記者林翠儀攝）

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