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    1週內第5例死亡！南韓老翁接種流感疫苗 12小時後不治

    接二連三死亡案例引發南韓民眾對疫苗安全性的擔憂。（歐新社）

    接二連三死亡案例引發南韓民眾對疫苗安全性的擔憂。（歐新社）

    2020/10/21 11:27

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓再傳施打流感疫苗後死亡案例！今（21日）在濟州島、大邱各出現有民眾接種後出現不適症狀，不幸死亡案例，這已經是不到一週內南韓第5例施打流感疫苗死亡，引發南韓社會對於疫苗安全性的憂慮。

    《韓聯社》報導 ，大邱一名70多歲男子，20日中午在當地診所施打公費流感疫苗，下午感到不適送急診，今午夜0時左右不治，大邱市當局緊急觀察另外97名接種同樣疫苗的民眾，除局部輕微症狀外，並未出現其他不良反應。

    此為南韓今第2起接種流感疫苗後死亡事件，在濟州島也有68歲男子在19日接種疫苗後引發不適，今不幸死亡。

    目前南韓已出現5起施打疫苗後死亡案例，前3起分別為，仁川一名17歲少年於14日接種，16日死亡；全羅北道高敞郡一名78歲的女性19日接種，20日死亡；大田市一名82歲的男性20日接種，5小時後死亡。

    接二連三死亡案例引發南韓民眾對疫苗安全性的擔憂，不過南韓疾病管理本部（KCDC）強調，目前尚未釐清流感疫苗與死亡案例之間是否有因果關係，當局將透過解剖來進一步了解狀況，解剖之後還會再從其他方面來進行調查。

    在開始施打流感疫苗前，南韓出現運輸疫苗的車輛保冷裝置失效，使疫苗暴露於常溫的情況，疾病管理本部緊急回收了48萬支疫苗，另一家製藥公司也主動召回61.5萬支在流通過程中出現白色顆粒的疫苗。

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