美國會議員推台灣關係強化法案 全面提升美台關係

美國共和黨聯邦參議員魯比歐20日提出「台灣關係強化法案」，從外交、軍事、商業及文化等多方面提升美台關係。（美聯社檔案照）

2020/10/21 08:00

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國共和黨聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）20日聯合民主黨參議員默克利（Jeff Merkley），共同提出「台灣關係強化法案」（Taiwan Relations Reinforcement Act），希望從外交、軍事、商業及文化等多方面提升美台關係，使其更能反映當前現狀，包括成立跨部會台灣政策工作小組、洽簽自由貿易協定（FTA），以及邀請台灣參與軍事演習等。

根據魯比歐發佈的新聞稿，法案內容包括要求美國總統在法案生效90天內，成立跨部會台灣政策工作小組，小組成員應囊括白宮、國家安全會議、國務院、國防部、財政部、商務部及貿易代表署（USTR）資深官員等，研擬強化美台關係的政策與作為，並提交報告給國會。

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外交方面，法案要求提升美國在台協會（AIT）台北辦事處處長位階，比照美國一般駐外大使任命，也必須經過參議院確認同意。AIT處長一職目前是由美國國務卿任命，任命案無須經過參院同意。

軍事方面，法案中的「國會意見」建議，美國應邀請台灣參加雙邊或多邊軍事演練，也應與台方就軍售議題定期舉辦雙邊戰略對話。

此外，法案建議美方重啟「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）會談，並與台灣簽署自貿協定；美國行政當局也應制定行為準則，教導美國企業如何應對中國「銳實力」，例如因為台灣稱謂受到北京施壓等。

文化教育方面，法案要求國務卿成立非營利性質的「美台文化交流基金會」（US-Taiwan Cultural Exchange Foundation），選派高中及大學學生至台灣學習中文，並修習文化、歷史與政治等相關科目，深化未來雙方領袖的交流。國務卿也應與台灣合作成立孔子學院替代機構，在教導中文的同時推廣自由、民主與普世價值。

魯比歐表示，與美國同為民主政體的台灣，是美國在印度—太平洋地區的重要安全夥伴，美國必須將持續增強雙邊關係列為外交政策優先事項，以因應中共的威脅與挑戰。默克利則指出，台灣攸關印太地區的和平與穩定，美國應動用外交、經濟與文化影響力，支持台灣之類共享美國價值的夥伴。

美國民主黨聯邦參議員默克利，20日與共和黨參議員魯比歐共同提出「台灣關係強化法案」。（彭博社檔案照）

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