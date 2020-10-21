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    首頁　>　國際

    美國會小組推包裹式提案 盼一口氣過7部挺台法案

    2020/10/21 04:12

    〔中央社〕現任美國國會任期將於明年1月期滿，為了加速通過重要法案，眾議院「中國工作小組」今天提出包裹式法案，囊括支持美台交往限制鬆綁、定期軍售及台灣國際參與等7部挺台法案。

    第116屆美國國會任期將於明年1月3日期滿，屆時尚未通過法案將失效。為了趕在任期結束前通過重要法案，共和黨5月成立的眾議院「中國工作小組」今天包裹137部法案，提出「中國工作小組法案」（China Task Force Act）。

    根據提案內容，囊括法案涉及諸多議題，包括對抗中共全球惡意影響力、推動美國在5G標準設立的領導地位，及對在聯合國體制內進行惡意影響力的會員國究責等。

    其中有7部與台灣直接相關法案，包含呼籲美方定期對台軍售、支持台灣有意義參與聯合國等國際組織的「台灣保證法案」（Taiwan Assurance Act），及確保美國履行台灣關係法義務、維持美軍阻止中國武力犯台能力的「台灣防衛法」（Taiwan Defense Act）。

    盼讓台灣人員在美國領土秀國旗、著制服的「台灣主權象徵法案」（Taiwan Symbols of Sovereignty Act）、推動台灣加入國際貨幣基金（IMF）的「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act），及確保國際金融機構公平僱用台灣人的「台灣公平僱用法案」（Employment Fairness for Taiwan Act）也包含在其中。

    此外，包裹提案也列入盼透過獎學金強化美國官員對台灣了解的「台灣獎學金法案」（Taiwan Fellowship Act），及一部指示美國國務卿研擬策略，協助台灣重獲世界衛生組織（WHO）觀察員身分的法案。

    「中國工作小組」指出，包裹提案內2/3法案擁有跨黨派支持，且超過1/3已獲參眾兩院其中一院通過。工作小組9月底發布一份全面性報告，就如何對抗北京惡意行徑列出超過400項建議，這些法案都囊括其中。

    工作小組主席、眾議院外委會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）表示，中共惡意行徑造成世代性威脅，需要立即採取作為。「在中共加大軍事侵略、將供應鏈『武器化』，並明目張膽攻擊支撐美國社會與國際繁榮的民主價值之際，我們不能再後退。」

    麥考爾指出，包裹式提案所囊括法案，將能形塑美國未來幾年對中外交政策。他呼籲，美國國會應在今年內盡快通過此提案。（編輯：陳政一）

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