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    女兒「比孫小20歲」！ 中國67歲嬤「自然受孕」產健康女嬰

    山東田姓婦人（左）去年10月25日以67歲高齡順利誕下一名女嬰，取名為「天賜」，右為女嬰生父黃維平，今年也已69歲。（圖擷取自微微博）

    山東田姓婦人（左）去年10月25日以67歲高齡順利誕下一名女嬰，取名為「天賜」，右為女嬰生父黃維平，今年也已69歲。（圖擷取自微微博）

    2020/10/21 00:56

    〔即時新聞／綜合報導〕中國山東田姓婦人去年以67歲高齡「自然懷孕」產下一名健康的女嬰，取名叫「天賜」。69歲父親黃維平近日受訪表示，夫妻倆身體都很好，「我們做的不會比那些20多歲的奶爸奶媽差。」

    綜合中媒報導，這名田姓婦人去年10月25日剖腹產下一名健康女嬰，田婦和丈夫黃維平自稱是自然受孕，被認為是「中國年齡最大的自然受孕產婦」，黃維平表示，「孩子是天賜給我們老倆口的，因此將她取名為「天賜」，既然來了我們就會好好照顧她」。

    在這之前他們育有一男一女，且已經有個上大學的孫子，因此天賜與姐姐年齡差近40歲，與外甥女差20歲。由於67歲高齡還能順利誕下健康的寶寶實在太罕見，連婦產科醫師都說「母子平安，是個奇蹟」。

    「我和愛人很開心」事隔一年，黃維平年近70歲，已感到些微吃力，重拾當爸把屎把尿的他一開始很疲累，但一年來已慢慢適應，稚齡的女兒已開始學會走路，並喊他們爸媽了。黃維平笑說：「我們現在身體都還很好，相信可以繼續照顧好孩子，我們做的不會比那些20多歲的奶爸奶媽差。」

    對於外界認為，等到這女嬰長大到上大學時，兩老已近90歲高齡，恐會有問題；黃維平認為，孩子的扶養教育，家長的年齡其實並不是一個問題，相信夫妻倆可以做到，且也已經跟其他親屬商量好了，若有問題會有人繼續照顧孩子的，大家不用擔心。

    中國山東一名67歲老婦去年10月聲稱以「自然受孕」誕下女嬰，引起外界熱議。（圖擷取中國新京報）

    中國山東一名67歲老婦去年10月聲稱以「自然受孕」誕下女嬰，引起外界熱議。（圖擷取中國新京報）

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