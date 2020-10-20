川普昨批佛奇 今讚他「好人」但沒團隊精神

川普前一天稱民眾厭倦聽到佛奇的話後，今日表示兩人相處融洽並稱佛奇是「好人」，但也抱怨佛奇有時沒有團隊合作精神。（美聯社）

2020/10/21 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）在前一天稱民眾厭倦聽到國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）的話後，今日稱他與這名資深傳染病專家相處融洽，稱他是「好人」，但同時也抱怨這位有時與他發生衝突的學者不是「有團隊合作精神的人」。

綜合外媒報導，在總統大選倒數2週之際，川普不斷捍衛他在對抗武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的紀錄，因而川普和佛奇的緊張關係帶有政治色彩。民調顯示，川普在關鍵搖擺州落後於民主黨籍候選人拜登（Joe Biden），但他表示對勝選充滿信心。

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川普週二在前往賓夕法尼亞州伊利（Erie）出席晚間造勢活動前，在白宮接受「福斯與朋友」（Fox & Friends）節目的電話採訪，談到佛奇時，川普說，「他是個好人」，「我唯一想說的是，有時候他有點不是有團隊合作精神的人」。他也否認兩人有矛盾。

針對川普週一的批評，佛奇當天受訪時並未直接回應，稱這會「分散注意力」。他說，就像電影《教父》裡說的，不要把私人感情帶到工作中（Nothing personal, strictly business），「我只想做好我的工作，照顧這個國家的人民。這就是我要做的一切」

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