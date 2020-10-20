龐皮歐東歐地區論壇視訊演講 挺歐阻中俄勢力擴張

美國國務卿龐皮歐在昨天透過網路視訊，在東歐論壇「三海倡議」峰會表達美國對「三海倡議」的支持，並指出美國將藉由以外交與經濟支持來遏止中國、俄國對於東歐地區的影響與擴張。（歐新社）

2020/10/21 00:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐在昨天（19日）透過網路視訊，與會愛沙尼亞主辦的經濟論壇「三海倡議」（Three Seas Initiative），他在峰會上表示上表達美國對「三海倡議」的支持，並指出美國將藉由以外交與經濟支持來遏止中國對於東歐地區的影響，並在地緣政治中保有影響力，以對抗俄羅斯的擴張。

根據《美國之音》報導，龐皮歐在峰會上表示，與此同時，俄國和中國的威權政府正在以基礎設施交易為誘餌，作為從自由人民獲得戰略和政治影響力的一種方式，我們可在俄國的「北溪二號」（Nord Stream 2）天然氣輸送管道看到這點， 從寮國、蒙特內哥羅再到巴基斯坦，也可以發現中國在全球發展的「一帶一路」基礎設施交易，所帶來的粉碎性的影響。

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龐皮歐也指出，「三海倡議」在2015年成立時，中國的影響力還沒有那麼大，「如今三海倡議遠比5年前成立之時還來的重要」，美國不想看到威權勢力再次損害我們自由世界之友的主權或自由；龐皮歐也再次敦促歐洲國家不要再與中國的電信供應商「華為」合作，他強調，「在資安方面，中共正準備接受你們的數據，我們要致力於把不可靠的供應商從至關重要的電信、能源和交通網路中排除出去」。

「三海倡議」在2015年由波蘭與克羅埃西亞共同發起，用以聯合波羅的海、亞得里亞海和黑海之間的國家實現南北串連，促進各國對話並發展該地區相對薄弱的基礎設施，並促使經濟繁榮，共有12個成員國，大多分布在東歐地區；雖然這12名成員國占歐盟領土的28%、人口的22%，但只貢獻了歐盟GDP的10%，然而「三海倡議」卻擁有巨大的發展潛力，在武漢肺炎疫情爆發前，它們的經濟增長率在歐盟中是最高的，接近3.5%，而歐盟平均增長率為2.1%。

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