為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    龐皮歐東歐地區論壇視訊演講 挺歐阻中俄勢力擴張

    美國國務卿龐皮歐在昨天透過網路視訊，在東歐論壇「三海倡議」峰會表達美國對「三海倡議」的支持，並指出美國將藉由以外交與經濟支持來遏止中國、俄國對於東歐地區的影響與擴張。（歐新社）

    美國國務卿龐皮歐在昨天透過網路視訊，在東歐論壇「三海倡議」峰會表達美國對「三海倡議」的支持，並指出美國將藉由以外交與經濟支持來遏止中國、俄國對於東歐地區的影響與擴張。（歐新社）

    2020/10/21 00:00

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐在昨天（19日）透過網路視訊，與會愛沙尼亞主辦的經濟論壇「三海倡議」（Three Seas Initiative），他在峰會上表示上表達美國對「三海倡議」的支持，並指出美國將藉由以外交與經濟支持來遏止中國對於東歐地區的影響，並在地緣政治中保有影響力，以對抗俄羅斯的擴張。

    根據《美國之音》報導，龐皮歐在峰會上表示，與此同時，俄國和中國的威權政府正在以基礎設施交易為誘餌，作為從自由人民獲得戰略和政治影響力的一種方式，我們可在俄國的「北溪二號」（Nord Stream 2）天然氣輸送管道看到這點， 從寮國、蒙特內哥羅再到巴基斯坦，也可以發現中國在全球發展的「一帶一路」基礎設施交易，所帶來的粉碎性的影響。

    龐皮歐也指出，「三海倡議」在2015年成立時，中國的影響力還沒有那麼大，「如今三海倡議遠比5年前成立之時還來的重要」，美國不想看到威權勢力再次損害我們自由世界之友的主權或自由；龐皮歐也再次敦促歐洲國家不要再與中國的電信供應商「華為」合作，他強調，「在資安方面，中共正準備接受你們的數據，我們要致力於把不可靠的供應商從至關重要的電信、能源和交通網路中排除出去」。

    「三海倡議」在2015年由波蘭與克羅埃西亞共同發起，用以聯合波羅的海、亞得里亞海和黑海之間的國家實現南北串連，促進各國對話並發展該地區相對薄弱的基礎設施，並促使經濟繁榮，共有12個成員國，大多分布在東歐地區；雖然這12名成員國占歐盟領土的28%、人口的22%，但只貢獻了歐盟GDP的10%，然而「三海倡議」卻擁有巨大的發展潛力，在武漢肺炎疫情爆發前，它們的經濟增長率在歐盟中是最高的，接近3.5%，而歐盟平均增長率為2.1%。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    南韓青瓦台︰美國安顧問擬大選後訪韓
    2020/10/18 16:29

    南韓青瓦台︰美國安顧問擬大選後訪韓
    梵諦岡延長《梵中協議》 教廷：只針對主教任命不涉建交
    2020/09/30 19:22

    梵諦岡延長《梵中協議》 教廷：只針對主教任命不涉建交

    疫情加持 全球智聯網AIoT前景俏
    大言不慚！ 遭控打壓人權 中國竟喊：我們高度保護人權！
    2020/09/24 20:13

    大言不慚！ 遭控打壓人權 中國竟喊：我們高度保護人權！
    龐皮歐出訪以色列和阿聯 傳將討論伊朗、中國威脅
    2020/08/23 12:11

    龐皮歐出訪以色列和阿聯 傳將討論伊朗、中國威脅

    週年慶入手BRITA 最超值
    國際今日熱門
    大氣不只含劇毒！金星赤道疑發現第二個生命跡象
    2020/10/20 06:31

    大氣不只含劇毒！金星赤道疑發現第二個生命跡象

    武漢肺炎》英國威爾斯率先動作 23日起全面封鎖
    2020/10/20 00:54

    武漢肺炎》英國威爾斯率先動作 23日起全面封鎖

    抓到了！民眾報案「有人在飛」 警方成功帶回目標
    2020/10/20 00:55

    抓到了！民眾報案「有人在飛」 警方成功帶回目標

    川普告訴助選人員：我們會勝
    2020/10/20 01:06

    川普告訴助選人員：我們會勝

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播