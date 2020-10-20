美最高院駁回共和黨請求 賓州可延長接收通訊選票

美國最高法院今天裁定，同意賓州延長3天接收通訊不在籍投票的選票。（法新社）

2020/10/20 22:30

〔中央社〕美國總統大選定於11月3日投票。美國最高法院今天裁定，同意賓州延長3天接收通訊不在籍投票的選票，駁回共和黨請求盼擋下下級法院給予選民更寬裕投票時間的決定。

贊成與反對各4位的美國聯邦最高法院大法官，保留賓州最高法院（Pennsylvania Supreme Court）有利於民主黨的裁定，也就是在投票日後的3天內，州選務官員仍將接受在投票日傍晚前蓋上郵戳的通訊選票。

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美國最高法院的簡短裁定指出，5位保守派的大法官中，有4位贊同共和黨的請求。由於上月自由派大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）病逝，通常有9位大法官的最高法院目前只有8位，使得保守派取得5比3的多數。

共和黨的請求需要5票才能獲得同意，而保守派的首席大法官羅伯茲（John Roberts）倒向3位主張否決這項請求的自由派大法官。

賓州共和黨（PAGOP）與共和黨官員設法緊縮通訊投票的期限，分別就賓州最高法院的決定提出上訴。

現任總統川普（Donald Trump）尋求連任之際，賓州可說是兵家必爭之地，4年前川普在賓州勝出，不過今年民調落後民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）。

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