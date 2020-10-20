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    防中國威脅！關島升格為州？ 學者：向台日傳達安全承諾

    部署在關島的美軍B1B轟炸機。（路透檔案照）

    部署在關島的美軍B1B轟炸機。（路透檔案照）

    2020/10/20 20:25

    〔編譯管淑平／綜合報導〕著書探討中國「一帶一路」與其影響力的作者弗萊曼（Eyck Freymann），在美國「外交政策」期刊撰文，認為應該將美國屬地關島升格為州，因為這有助於確保美國的太平洋強權地位，也可向日本、南韓以及台灣保證，美國在危機時會出手協助。

    現為牛津大學博士候選人的弗萊曼14日發表的這篇文章，文章中指出，升格關島無關黨派之爭，也不能以人口太少或距離美國本土太遠為由，而扼殺關島成為美國一州；關島與北京的距離，比與美國夏威夷州還近，「正因其地理位置與美國本土如此遙遠的距離，關島與馬里亞納群島擁有獨特的戰略價值，但同時也是弱點」。

    文中指出，美國在關島建立的軍事基地，成為太平洋地區安全穩定的基石；然而，現在關島面臨的威脅與日俱增：關島1/3的土地都作為軍事設施，軍方人員及其眷屬與當地經濟息息相關，但這塊土地卻非美國正式一員，關島「只是一處美國軍事基地」的想法，反而吸引不敢攻擊美國各州的敵人，將關島列為目標。

    中國「東風26」中程飛彈2016年投入服役時，因其為中國第一個射程可達關島及關島美軍基地的常規飛彈，而被形容是「關島殺手」；北韓2017年也曾威脅，要讓位於「火星12型」飛彈射程內的關島陷入「火海」。

    讓關島升格的戰略邏輯不只在於防衛，關島升格成州，將傳達有力訊息，美國致力捍衛印太地區基於規範的自由及開放，也有助於在外交上避免菲律賓戰略轉向與北京結盟；關島成為美國一州，也可向日本、南韓以及台灣保證，「美國在危機發生時，會出手協助。」

    最重要的是，在北京力圖將美國勢力趕出亞洲之際，升格關島可明確向北京傳達其意圖不會得逞。文中呼籲華府國會議員應該慎重考慮這項建議，「讓關島成為一州，可確保維持美國是太平洋強權的地位」。

    南韓媒體2017年報導，北韓威脅攻擊關島的畫面。（美聯社檔案照）

    南韓媒體2017年報導，北韓威脅攻擊關島的畫面。（美聯社檔案照）

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