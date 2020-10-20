你投1票我捐6美元！美民主黨前州參議員 「鼓勵」選民提前投票

美國阿拉巴馬州有民主黨背景的團體表示，只要民眾提前去投美國總統大選的選票，每提前投一張票就捐給當地教會6美元（約172新台幣）。示意圖，為美國選民排隊提前投票。（美聯社）

2020/10/20 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選在即，目前有部分州也開放提前不在籍投票，但阿拉巴馬州有民主黨背景的團體表示，只要民眾提前去投票，每投一張票就捐給當地教會6美元（約新台幣172元）；共和黨籍的州務卿美林（John Merrill）認為，只要這錢不是要選民投給特定候選人，「其實查無不法」。

根據《美聯社》 報導，前民主黨籍的阿州參議員桑德斯（Hank Sanders）向當地牧師發信表示，他創辦的「新南方之民倡議」（New South Souls to the Polls Initiative）決定只要當地居民進行提前投票，每張票就捐助教會6美元，以幫助這些選民進行提前投票，並補助其交通車馬費。

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「新南方之民倡議」是一個以非裔族群為主的政治團體，背後由新南聯盟有線公司（New South Alliance LLC）經營，桑德斯強調，6美元的捐助目的是幫助人們能夠提前投票，沒有任何政治意涵，「並不是要選民投給特定候選人」；目前尚不清楚有多少教會得到這筆補助。

共和黨痛批「絕望又陰險的買票計畫」

由於阿拉巴馬州為因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情而放寬不在籍投票的規定，造成提前投票的需求暴增，大批民眾在各投票站大排長龍的等著提前投票，但「新南方之民倡議」的做法也引起爭議。

共和黨參議院全國委員會痛批這是個「絕望又陰險的買票計畫」，發言人林格倫（Paige Lindgren）批評，拜登深知自己的激進言論無法吸引阿拉巴馬州選民，因此轉而用「不老實的手段」來買票。

不過，掌管阿拉巴馬州選務工作的美林表示，他在調查此事後，確定這6美元的「選票補助」跟「要求投給特定人士」無關，「雖然查無不法，但也不是最好的鼓勵方式」。

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