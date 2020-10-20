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    美民調：川普確診致使民眾在武肺議題信任度降低

    美國民調顯示，川普確診讓民眾對他在武漢肺炎議題的信任感下降。（美聯社）

    美國民調顯示，川普確診讓民眾對他在武漢肺炎議題的信任感下降。（美聯社）

    2020/10/20 21:22

    〔即時新聞／綜合報導〕美國最新民調顯示，川普確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）後，美國民眾對他在疫情議題的信任度降低，尤其婦女、老年族群以及無黨派者族群中，不信任川普的比例更高。

    根據美國媒體Axios與法國市場調查公司益普索（Ipsos）今日（20日）聯合發表的調查報告，在「得知川普確診後，您對他所提供的疫情資訊為更加信任，或更不信任?」這一題項上，有37%的民眾表示更不信任，46%表示不影響，僅16%表示更加信任。

    其中婦女族群、65歲以上年長者及無黨派民眾在回答上述問題時，「更不信任川普」的比例皆超過40%，表示川普可能因自己確診而失去更多婦女、老人及無黨派選民的支持。

    益普索公共事務部門的傑克森（Chris Jackson）認為，民眾對川普的信任感下降，會讓他在有關武漢肺炎疫情的辯論上難以帶領議題方向。

    報告後續顯示，8成的美國民眾擔心美國確診數增加，將迫使新的封鎖政策和產業倒閉。4分之3的民眾認為參加選舉造勢很危險，顯示拜登放棄某些大型造勢活動降低風險的正確性。

    調查也就武漢肺炎的知識對美國民眾提問6個問題，分別是「戴口罩可否阻擋病毒傳播?」、「奎寧是否對武漢肺炎有效?」、「無症狀者可否傳染武漢肺炎?」、「大選當日就可以獲到疫苗?」、「美國即將達到群體免疫?」、「某些藥物試驗是否因安全疑慮中止?」

    最後發現有71％的民主黨民眾、58％無黨派民眾正確回答上述所有問題，共和黨民眾正確回答所有問題者只有27％。其中，超過5分之1的共和黨民眾答錯一半以上的問題。

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