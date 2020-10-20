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    潘曉穎母遞公開信 要求港府「釋放」陳同佳自辦簽證赴台投案

    涉嫌在台殺害女友潘曉穎的港人陳同佳（右）在香港服刑期滿獲釋後遲未來台投案，死者潘曉穎母親今日向香港政府遞公開信，要求「釋放」陳同佳自行辦簽證赴台。左為潘曉穎生前兩人甜蜜合照。（資料照合成圖）

    涉嫌在台殺害女友潘曉穎的港人陳同佳（右）在香港服刑期滿獲釋後遲未來台投案，死者潘曉穎母親今日向香港政府遞公開信，要求「釋放」陳同佳自行辦簽證赴台。左為潘曉穎生前兩人甜蜜合照。（資料照合成圖）

    2020/10/20 18:12

    〔即時新聞／綜合報導〕在台灣涉嫌殺害女友潘曉穎的香港男子陳同佳遲遲未投案，被害人母親今（20）日到香港特區政府總部遞交公開信，向保安局長李家超提出3項要求，包括「釋放」陳同佳以便自行到台灣經濟文化辦事處辦簽證，將香港調查所得和證據交予台方，她還承諾，只要本週五（23日）前「自首」，將會為陳同佳求情，希望陳同佳珍惜這機會。

    綜合港媒報導，潘曉穎母親下午約4時在香港政總，哽咽讀出這封給李家超的公開信。潘母說，港府官員逃避問題，讓她感到「很失望」，質疑女兒的命案是否就這樣「爛尾」成冤案。她並以2016年石棺藏屍案為例，指當時港府就「特事特辦」和台方合作，針對女兒命案，台灣方面已多次提示，但港府仍無「特事特辦」。

    潘母更在信中說，陳同佳在香港出獄後一直住在警方的「安全屋」，她不明白為何港府使用納稅人的血汗錢和浪費警力，「來保住這個已向港警招認殺害我女兒的台灣通輯犯，他（陳同佳）亦承諾願意赴台投案自首，但為何他還繼續過著但無憂無慮的生活」。

    潘母在信中提出3點要求，一是要求港府馬上「釋放」陳同佳，讓陳同佳帶齊所需文件及證件，親自去台灣經濟文化辦事處辦簽證；二是香港刑偵人員應盡快將疑犯的口供及證據交予台灣；三是希望陳同佳珍惜她會為陳同佳認罪求情的機會，盡快在10月23日（陳在港出獄滿1年）前去台灣投案自首。

    潘母呼籲李家超正視問題並回答，「不要以無建設性的回覆的官腔回應，這是完全沒有幫助的」，她更準備了回條，要求李家超「簡單圈答案」。

    潘母說：「希望局長可於本週五前就公開信的問題作出回覆。」

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