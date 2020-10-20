中資醫院限期未開業遭吊照 狀告濟州政府吞敗

去年4月，濟州道以醫院無正當理由違法《醫療法》，3個月內未開業為由吊銷其執照。（資料照，歐新社）

2020/10/20 18:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國綠地集團旗下公司開設南韓首家營利性醫院「綠地國際醫院」，去年4月遭濟州道政府以違反「醫療法」限期開業規定為由吊銷執照，中資企業一狀告上法院，濟州地方法院今（20）日判決原告敗訴，認定濟州道吊銷原告方營業執照合法。

《韓聯社》 報導，濟州道2018年12月有條件批准綠地集團旗下公司綠地濟州旅遊健康城在濟州開辦「綠地國際醫院」，考慮到境內公共醫療系統和民眾的態度，只允許該醫院向訪問濟州的外國人提供服務。去年4月，濟州道以醫院無正當理由違法《醫療法》，3個月內未開業為由吊銷其執照。

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法院表示，原告對限制接診南韓人的開業許可限制條件提出異議，但仍有義務在獲取經營資格後的3個月內開始營業，而原告卻擅自拒絕開業。南韓「醫療法」規定，醫院在獲得批准開業後的3個月內，若無正當理由而不開業，可被吊銷營業執照。

綠地旅遊健康城也針對濟州道政府提起「請求撤銷外資醫療機構開業資格條件」訴訟，法院推遲一審宣判，理由是一審認為撤銷開業資格條件的訴訟對原告無法律利益，若最高法院最終判處吊銷營業執照合法，撤銷開業資格條件的訴求將被駁回。

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