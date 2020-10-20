為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中資醫院限期未開業遭吊照 狀告濟州政府吞敗

    去年4月，濟州道以醫院無正當理由違法《醫療法》，3個月內未開業為由吊銷其執照。（資料照，歐新社）

    去年4月，濟州道以醫院無正當理由違法《醫療法》，3個月內未開業為由吊銷其執照。（資料照，歐新社）

    2020/10/20 18:43

    〔即時新聞／綜合報導〕中國綠地集團旗下公司開設南韓首家營利性醫院「綠地國際醫院」，去年4月遭濟州道政府以違反「醫療法」限期開業規定為由吊銷執照，中資企業一狀告上法院，濟州地方法院今（20）日判決原告敗訴，認定濟州道吊銷原告方營業執照合法。

    《韓聯社》 報導，濟州道2018年12月有條件批准綠地集團旗下公司綠地濟州旅遊健康城在濟州開辦「綠地國際醫院」，考慮到境內公共醫療系統和民眾的態度，只允許該醫院向訪問濟州的外國人提供服務。去年4月，濟州道以醫院無正當理由違法《醫療法》，3個月內未開業為由吊銷其執照。

    法院表示，原告對限制接診南韓人的開業許可限制條件提出異議，但仍有義務在獲取經營資格後的3個月內開始營業，而原告卻擅自拒絕開業。南韓「醫療法」規定，醫院在獲得批准開業後的3個月內，若無正當理由而不開業，可被吊銷營業執照。

    綠地旅遊健康城也針對濟州道政府提起「請求撤銷外資醫療機構開業資格條件」訴訟，法院推遲一審宣判，理由是一審認為撤銷開業資格條件的訴訟對原告無法律利益，若最高法院最終判處吊銷營業執照合法，撤銷開業資格條件的訴求將被駁回。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    立委：中資繞道 恐讓台鏈變紅鏈
    2020/10/17 05:30

    立委：中資繞道 恐讓台鏈變紅鏈
    不只侵擾台、日 中國軍艦闖入南韓專屬經濟海域逐年增加
    2020/10/16 19:56

    不只侵擾台、日 中國軍艦闖入南韓專屬經濟海域逐年增加

    疫情加持 全球智聯網AIoT前景俏
    中企在南韓首個外資醫院破局 未開業就被吊照
    2019/04/29 12:38

    中企在南韓首個外資醫院破局 未開業就被吊照

    週年慶入手BRITA 最超值
    國際今日熱門
    以色列與巴林正式簽署關係正常化公報 IS揚言發動攻擊報復
    2020/10/19 21:06

    以色列與巴林正式簽署關係正常化公報 IS揚言發動攻擊報復

    中國部署東風–17劍指台灣？ 蘇紫雲：圍住台灣 打擊來援美軍
    2020/10/19 20:42

    中國部署東風–17劍指台灣？ 蘇紫雲：圍住台灣 打擊來援美軍

    紐西蘭新國會史上最多元 有望成全球最彩虹國會
    2020/10/19 19:43

    紐西蘭新國會史上最多元 有望成全球最彩虹國會

    拜登兒電郵門 前紐約市長曝：發現硬碟老闆複製4份防遇害
    2020/10/19 20:20

    拜登兒電郵門 前紐約市長曝：發現硬碟老闆複製4份防遇害

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播