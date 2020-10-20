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    「電郵門」延燒 白宮幕僚長︰川普政府不排除對推特、臉書興訟

    白宮幕僚長梅多斯痛批臉書與推特偏頗不公，不配當真相仲裁者。（路透檔案照）

    白宮幕僚長梅多斯痛批臉書與推特偏頗不公，不配當真相仲裁者。（路透檔案照）

    2020/10/20 16:19

    〔編譯陳成良／綜合報導〕《紐約郵報》自10月14日起，陸續披露民主黨總統候選人拜登和其兒子杭特介入烏克蘭、中國等地商業活動的「電郵門」醜聞，許多自由派媒體集體消音，2大網路社交平台臉書和推特更不約而同限制、封殺相關報導。白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）19日表示，川普政府或將提出法律訴訟，他強調，臉書與推特不配當真相仲裁者！

    梅多斯接受《福克斯與朋友們》（Fox & Friends）節目訪問時表示，這些網路社交平台對保守派的立場偏頗不公，如果這個報導主角換成川普總統及其家人，這些科技巨頭公司就不會採取封殺行動。他說：「他們有兩套標準：一個是針對（他們支持的）競選的一方的，一個是針對其他人的。」

    梅多斯補充說：「聽著，這不僅僅是關於競選的問題，事實上，他們現在已經開始審查記者了。對他們來說，如果他們認為自己是真相的仲裁者，那就很危險了。」

    拜登競選團隊與大型科技企業關係過於深厚，再度引發批評。事實上，《紐約時報》8月就報導過，拜登競選團隊近700人志願者諮詢小組中，就有8人曾在臉書、Apple、Google或亞馬遜（Amazon）工作過。但拜登陣營對此不予置評。

    川普總統和多位共和黨參議員呼籲國會，廢除1996年通過的《通信規範法案》第230條款。該條款使社交媒體公司免於為用戶發布的內容承擔責任，並允許他們刪除「合法但令人反感」的內容。

    加州共和黨眾議員麥卡錫（Kevin McCarthy）對此表示：「很明顯，230條款在目前的形式下已不應該再有效。現在是廢除該法規、重新開始的時候了。」

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