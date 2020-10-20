傻眼！青島5天普篩千萬人 竟是採「10人混合為一檢測」

中共官媒《工人日報》19日報導指出，能夠如此高效率的原因是把10人樣本混在一起檢測，這個只求快的方式也讓網友相當傻眼。中國醫護人員進行篩檢示意圖。（法新社）

2020/10/20 15:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國山東省青島市近期爆發新一波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，當局16日聲稱5天內就完成全市逾1千萬人的普篩，並指結果全是陰性，引發各界議論。中共官媒《工人日報》19日也報導指出，能夠如此高效率的原因是把10人樣本混在一起檢測，這個只求快的方式也讓網友相當傻眼。

山東省衛生健康委員會16日指出，青島市5天內就完成全市共1089萬9145份核酸檢測，檢測結果均為陰性，除了先前公布的確診病例外，沒有發現新的陽性樣本，青島市副市長薛慶國更聲稱，已經排除社區傳播的風險和疫情蔓延的可能。

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該言論引起各界質疑，我國衛福部長陳時中日前談及此事時就表示「檢驗試劑一定會有偽陰性和偽陽性」，並諷刺說道「真是太偉大了，但怎麼可能？」而熟悉中共政情的評論員鄭中原也表示，該舉或許是「政治性清零」，符合中共甩鍋的手段；香港的政治評論員劉銳紹更指出，或許適逢五中全會召開前夕，各層政府官員配合中共高層，包裝疫情。

中共官媒《工人日報》19日報導解釋，青島能夠如此快速的完成檢測，除了快速調集人員，也採取「10合1混採檢測技術」，也就是將10人的採驗樣本混在一起，以10個人為1單位檢測，以求效率。

過去青島市疾控中心副主任張華強曾表示，「十合一」檢測技術主要研發者為中國醫科大學附屬盛京醫院檢驗科主任劉勇，並認為該技術的特點為「高效率」，藉此早一步隔離，減少傳播及社會成本，並強調中國本身有明確規範，中國國務院聯防聯控機制也有這方面的規定，「針對社會層面的人群進行大範圍、大面積的篩查時，能採取這種方法」。

不少台灣網友看到這個消息，紛紛表示「問題很大好嗎，這做法更吃試劑靈敏度」、「中國試劑出口海外的口碑有誰不知」、「這種就是瞧不起公衛醫學專業的廢文」、「簡單講，快跟準，中國選擇了快，因為帳面數字好看啊」、「如果有人剛中，病毒量不高，再稀釋10倍，驗的到？」

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