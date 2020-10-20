為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    傻眼！青島5天普篩千萬人 竟是採「10人混合為一檢測」

    中共官媒《工人日報》19日報導指出，能夠如此高效率的原因是把10人樣本混在一起檢測，這個只求快的方式也讓網友相當傻眼。中國醫護人員進行篩檢示意圖。（法新社）

    中共官媒《工人日報》19日報導指出，能夠如此高效率的原因是把10人樣本混在一起檢測，這個只求快的方式也讓網友相當傻眼。中國醫護人員進行篩檢示意圖。（法新社）

    2020/10/20 15:12

    〔即時新聞／綜合報導〕中國山東省青島市近期爆發新一波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，當局16日聲稱5天內就完成全市逾1千萬人的普篩，並指結果全是陰性，引發各界議論。中共官媒《工人日報》19日也報導指出，能夠如此高效率的原因是把10人樣本混在一起檢測，這個只求快的方式也讓網友相當傻眼。

    山東省衛生健康委員會16日指出，青島市5天內就完成全市共1089萬9145份核酸檢測，檢測結果均為陰性，除了先前公布的確診病例外，沒有發現新的陽性樣本，青島市副市長薛慶國更聲稱，已經排除社區傳播的風險和疫情蔓延的可能。

    該言論引起各界質疑，我國衛福部長陳時中日前談及此事時就表示「檢驗試劑一定會有偽陰性和偽陽性」，並諷刺說道「真是太偉大了，但怎麼可能？」而熟悉中共政情的評論員鄭中原也表示，該舉或許是「政治性清零」，符合中共甩鍋的手段；香港的政治評論員劉銳紹更指出，或許適逢五中全會召開前夕，各層政府官員配合中共高層，包裝疫情。

    中共官媒《工人日報》19日報導解釋，青島能夠如此快速的完成檢測，除了快速調集人員，也採取「10合1混採檢測技術」，也就是將10人的採驗樣本混在一起，以10個人為1單位檢測，以求效率。

    過去青島市疾控中心副主任張華強曾表示，「十合一」檢測技術主要研發者為中國醫科大學附屬盛京醫院檢驗科主任劉勇，並認為該技術的特點為「高效率」，藉此早一步隔離，減少傳播及社會成本，並強調中國本身有明確規範，中國國務院聯防聯控機制也有這方面的規定，「針對社會層面的人群進行大範圍、大面積的篩查時，能採取這種方法」。

    不少台灣網友看到這個消息，紛紛表示「問題很大好嗎，這做法更吃試劑靈敏度」、「中國試劑出口海外的口碑有誰不知」、「這種就是瞧不起公衛醫學專業的廢文」、「簡單講，快跟準，中國選擇了快，因為帳面數字好看啊」、「如果有人剛中，病毒量不高，再稀釋10倍，驗的到？」

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》火神山第二？ 青島將建千張床位大醫院
    2020/10/20 12:20

    武漢肺炎》火神山第二？ 青島將建千張床位大醫院
    青島千萬人普篩都陰性？評論員曝「五中全會」前維穩手段
    2020/10/18 15:40

    青島千萬人普篩都陰性？評論員曝「五中全會」前維穩手段

    疫情加持 全球智聯網AIoT前景俏
    中國普篩千萬人都陰性？ 陳時中諷：真是偉大，但怎麼可能？
    2020/10/17 20:04

    中國普篩千萬人都陰性？ 陳時中諷：真是偉大，但怎麼可能？
    武漢肺炎》中國新增13例確診 青島稱1000萬人普篩皆陰性
    2020/10/17 13:05

    武漢肺炎》中國新增13例確診 青島稱1000萬人普篩皆陰性

    陳金龍四次入選法國秋季沙龍展
    武漢肺炎》青島爆本土疫情 北京：兩地人員非必要別往來
    2020/10/14 19:58

    武漢肺炎》青島爆本土疫情 北京：兩地人員非必要別往來
    國際今日熱門
    《即時說新聞》單日41萬 全球確診破4000萬 秋冬疫情大爆發
    2020/10/19 17:06

    《即時說新聞》單日41萬 全球確診破4000萬 秋冬疫情大爆發 影片

    奈良鹿誤食塑膠袋身亡頻傳 當地企業推出可食用紙袋護鹿
    2020/10/19 16:45

    奈良鹿誤食塑膠袋身亡頻傳 當地企業推出可食用紙袋護鹿

    勵志！ 英少女用「頭蝨洗髮精」竟引燃毀容 自信拍片教化妝
    2020/10/19 16:37

    勵志！ 英少女用「頭蝨洗髮精」竟引燃毀容 自信拍片教化妝

    澳智庫公布「亞洲實力指數」 台灣防疫有成影響力上升
    2020/10/19 16:04

    澳智庫公布「亞洲實力指數」 台灣防疫有成影響力上升

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播