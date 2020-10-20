感人！義大利政界絕食聲援12名送中港青 男高音摺紙船送暖

義大利激進黨用絕食行動力挺12名遭送中的港青，昨更和義大利男高音洛多拉摺了12隻紙船象徵12名港青，讓其漂流在義大利波河上，畫面相當感人。（圖取自Patrizia De Grazia臉書）

2020/10/20 13:59

〔即時新聞／綜合報導〕先前12名反送中香港青年偷渡到台灣時，遭到中國海警攔截，目前被監禁在深圳將近2個月。各方組織發起活動聲援，義大利激進黨也用絕食行動力挺，昨更和義大利男高音洛多拉（Stefano Lodola）摺了12隻紙船象徵12名港青，讓其漂流在義大利波河（Po river）上，畫面相當感人。

綜合媒體報導，義大利激進黨（Partito Radicale）一週前為聲援12名遭送中的港青，發起長達12日的絕食活動，參與其中的成員葛拉齊亞（Patrizia De Grazia）每天都會上傳活動的相關照片。

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葛拉齊亞昨天和洛多拉等人一起到波河河畔，並摺了12艘紙船，寫上12名港青的名字，讓其漂流於河上，象徵自由。此舉讓香港網友超感動，直呼「比香港人還關心」，關心香港抗爭的香港網友「華爾街狠人」也出聲表達感謝。

義大利政界過去就曾多次力挺香港民主，義大利兄弟黨（Fratelli d'Italia）曾經提案邀請前「香港眾志」秘書長黃之鋒演講，引發中國駐義大使館發文譴責，義大利激進黨當時也出聲，要求義大利外交部召見中國大使表達抗議。

而洛多拉過去更經常以行動力挺香港民主活動，從2014年雨傘革命開始就多次在香港抗爭現場出現，還曾經蒙住右眼、以廣東話高唱《願榮光歸香港》、《問誰未發聲》，更曾在銅鑼灣站現身靜坐。

義大利激進黨用絕食行動力挺12名遭送中的港青，昨更和義大利男高音洛多拉摺了12隻紙船象徵12名港青，讓其漂流在義大利波河上，畫面相當感人。（圖取自Patrizia De Grazia臉書）

義大利激進黨用絕食行動力挺12名遭送中的港青，昨更和義大利男高音洛多拉摺了12隻紙船象徵12名港青，讓其漂流在義大利波河上，畫面相當感人。（圖取自Patrizia De Grazia臉書）

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