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    湖北高院副院長爆輕生亡 官方稱罹病、網傳有領導找他談話

    中國湖北省高級人民法院黨組成員、53歲副院長張忠斌。（圖翻攝自湖北法院網）

    中國湖北省高級人民法院黨組成員、53歲副院長張忠斌。（圖翻攝自湖北法院網）

    2020/10/20 12:15

    〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北省高級人民法院黨組成員、53歲副院長張忠斌驚傳昨中午於辦公室輕生。官方通報表示，張男「身患疾病，長期服藥」，經查「排除刑事案件」。不過，據報，網路上流傳消息指稱昨上午疑「曾有相關領導找他談話」，引發網友揣測。

    綜合中媒報導，湖北省法院16日下午舉行推進掃黑除惡專項鬥爭審判執行工作約談會，據稱張忠斌曾主持會議，並通報相關狀況。未料，官方今發布張男輕生的通報，指其「身患疾病，長期服藥」，警方通過調查「排除刑事案件」。

    報導援引消息題提到，指昨日上午「曾有湖北省相關領導找張忠斌談話」，同天下午工作人員送文件時敲門沒人應答、門開不了，張男電話也打不通，去拿鑰匙開門驚見張男已身亡。報導還提及，昨午曾有熟人與張男通電話邀約吃飯，但他「一反常態支支吾吾」未接受，隨後傳出憾事，目前該院領導已迅速介入。

    另外，報導指出，此前中共中央紀委國家監委網站曾公告，中央第二巡視組巡視湖北省工作動會員召開，據指中央巡視組將在該省工作約2個半月，受理反映省級領導班子、重要崗位領導幹部問題的來信、來電與來訪，重點在違反政治、組織、廉潔紀律等方面的舉報、反映。外界質疑張男身亡時機敏感。

    報導提到，張忠斌是法學博士，2004至2006年曾任荊州中院副院長、2007年調至湖北高院歷任刑一庭副庭長、庭長，2011至2014年任湖北十堰市中院院長、2015年則為宜昌市中院院長，2018年任湖北省高級人民法院副院長。

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