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    武漢肺炎》火神山第二？ 青島將建千張床位大醫院

    青島市政府近日稱將會建造設有1000張床位的傳染病醫院，雖當局強調該院目的為「平戰結合」，也計畫2023才正式使用，但由於近期疫情，仍引發外界質疑該院是否為「火神山第二」。（圖取自央視新聞）

    青島市政府近日稱將會建造設有1000張床位的傳染病醫院，雖當局強調該院目的為「平戰結合」，也計畫2023才正式使用，但由於近期疫情，仍引發外界質疑該院是否為「火神山第二」。（圖取自央視新聞）

    2020/10/20 12:20

    〔即時新聞／綜合報導〕中國山東省青島市近期再度爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，驚動中共當局。青島市政府近日稱將會建造設有1000張床位的傳染病醫院，雖當局強調該院目的為「平戰結合」，也計畫2023才正式使用，但由於近期疫情，仍引發外界質疑該院是否為「火神山第二」。

    綜合中媒報導，青島市政府18日召開疫情防控記者會，副市長欒新在會上宣布，青島市高新區將建造一個「平戰結合」的市公共衛生臨床中心，將在疫情爆發時投入抗疫工作，平日則為綜合性的三級醫院，該醫院將設置床位1千張，「計劃在2022年底完工，2023年初投入使用」。

    雖然當局說法如此，但仍引發外界質疑，該院是否類似用來防止武漢肺炎的「火神山醫院」。

    《希望之聲》 報導，由於近日青島疫情再爆，卻忽然宣布普查皆陰性，讓熟悉中共政情的評論員鄭中原表示，該舉或許是「政治性清零」，符合中共甩鍋的手段，也有可能是五中全會前政治維穩需要。

    來自香港的政治評論員劉銳紹也指出，青島在中國全國抗疫表彰大會後爆出疫情，顯示了習近平領導抗議「未能斷尾」，五中全會召開前夕，或許各層政府官員配合中共高層，包裝疫情，進而病例「清零」；中國的財經評論人士「財經冷眼」則轉發建院消息，認為「青島狀況不簡單」，開建的恐是「青島版雷神山醫院」。

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