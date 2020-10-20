世衛官員談亞洲防疫成功範例 公開點名台灣！
〔即時新聞／綜合報導〕世界各國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情尚未平息，而台灣防疫措施運作得宜，相較其他國家疫情較為和緩許多，而世界衛生組織（WHO）今天在日內瓦舉行視訊記者會時也特別點名台灣，強調台灣是亞洲防疫成功的範例之一。
綜合媒體報導，世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）在記者會中被問到，近期歐洲感染武漢肺炎人數大增，但相較之下亞洲國家，像是中國就並未如此，歐洲防疫措施是否出了問題。對此萊恩表示，其實不止中國，東亞許多國家、地區及衛生當局，如日本、南韓、台灣、新加坡及澳洲等，都在對抗疫情中取得巨大進展，除了壓平控制傳播之外，也在長時間內維持低感染人數。
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萊恩提到，上述國家之所以能夠控制疫情，大多都是積極找出並隔離病例，提供住宿、食物等社會支持，在控制疫情之後也沒有放鬆，同時不斷提高測試能量，而這些國家的人民對政府抱持更高的信任度，也使防疫措施得以實施更長的時間。萊恩舉例：「就像是他們（亞洲各國）越過終點線之後仍繼續奔跑，因為他們知道比賽還沒結束，太多國家提出他們自己『想像中的終點線』，但是當他們越過自己設下的終點線後，就減緩了他們的防疫活動。
另外，世衛流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）指出，歐洲不像亞洲國家先前有處理過SARS及中東呼吸綜合症（MERS）的經驗，不過歐洲近期在對抗武漢肺炎時相較今年春天時，已有更多的準備。
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