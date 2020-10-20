世衛官員談亞洲防疫成功範例 公開點名台灣！

世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩也在討論亞洲防疫成功範例時點名台灣。（路透）

2020/10/20 08:38

〔即時新聞／綜合報導〕世界各國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情尚未平息，而台灣防疫措施運作得宜，相較其他國家疫情較為和緩許多，而世界衛生組織（WHO）今天在日內瓦舉行視訊記者會時也特別點名台灣，強調台灣是亞洲防疫成功的範例之一。

綜合媒體報導，世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）在記者會中被問到，近期歐洲感染武漢肺炎人數大增，但相較之下亞洲國家，像是中國就並未如此，歐洲防疫措施是否出了問題。對此萊恩表示，其實不止中國，東亞許多國家、地區及衛生當局，如日本、南韓、台灣、新加坡及澳洲等，都在對抗疫情中取得巨大進展，除了壓平控制傳播之外，也在長時間內維持低感染人數。

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萊恩提到，上述國家之所以能夠控制疫情，大多都是積極找出並隔離病例，提供住宿、食物等社會支持，在控制疫情之後也沒有放鬆，同時不斷提高測試能量，而這些國家的人民對政府抱持更高的信任度，也使防疫措施得以實施更長的時間。萊恩舉例：「就像是他們（亞洲各國）越過終點線之後仍繼續奔跑，因為他們知道比賽還沒結束，太多國家提出他們自己『想像中的終點線』，但是當他們越過自己設下的終點線後，就減緩了他們的防疫活動。

另外，世衛流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）指出，歐洲不像亞洲國家先前有處理過SARS及中東呼吸綜合症（MERS）的經驗，不過歐洲近期在對抗武漢肺炎時相較今年春天時，已有更多的準備。

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