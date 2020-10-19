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    美國大選恐現權力真空？ 歐洲諸國紛紛沙盤推演因應

    隨著美國總統大選開始倒數計時，歐洲各國也開始對美國總統可能造成的政府更迭進行風險評估，外媒分析認為若是美國總統大選出現爭議，可能誘使俄羅斯、中國或北韓利用美國短暫的權力真空期，「例如台海衝突」。（法新社）

    隨著美國總統大選開始倒數計時，歐洲各國也開始對美國總統可能造成的政府更迭進行風險評估，外媒分析認為若是美國總統大選出現爭議，可能誘使俄羅斯、中國或北韓利用美國短暫的權力真空期，「例如台海衝突」。（法新社）

    2020/10/20 00:30

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著美國總統大選開始倒數計時，歐洲各國也開始對美國總統可能造成的政府更迭進行風險評估，外媒分析認為若是美國總統大選出現爭議，可能誘使俄羅斯、中國或北韓利用美國短暫的權力真空期，「例如台海衝突」。

    根據《路透社》報導，雖然目前拜登的民調為居領先地位，但分析人士認為，還沒到11月3日以前一切都不能確定，因為2016年的總統大選結果，選舉人團與普選結果就不相同，但由於川普對於敗選是否會和平移交政權並沒有明確表態，因此最終出現爭議的風險相當大。

    在歐洲，有許多國家默默希望美國總統大選會使美國政府換人當家，因為美國在氣候、貿易、北約政策以及伊朗核協議的方向過去四年全部急轉彎，有歐盟外交官說，「大多數歐盟國家都希望拜登勝選，但沒有人會表態這點」，然而各國政府也紛紛進行沙盤推演與應對措施，以面對美國大選後的狀況。

    前總統布希2000年勝選那次曾發生長達一個月的選舉訴訟，但歐洲多數相關官員都擔心這次爭議期間恐更長，尤其美國現在內部還面臨「抗議暴動、武漢肺炎疫情、政治嚴重分裂」的狀況，且美國現在還與中國發動貿易戰、從南海圍堵中國等，他們擔心，若美國真的出現權力真空期，「中國、俄國跟北韓」可能會藉此蠢蠢欲動，有地緣專家甚至擔心發生「台海衝突」。

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