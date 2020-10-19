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    擔心失去孩子監護權 女子勒斃三名幼女

    奧地利維也納發生了一起悲劇，警方接到一通電話，一名女子表示自己想要自殺。警方循線趕到場後，竟發現她三個年幼女兒倒臥在地，其中兩名已明顯死亡，剩下一位經過搶救後仍舊回天乏術，而她這麼做的原因竟是為了不讓孩子監護權落入暴力前夫手中。（示意圖）

    奧地利維也納發生了一起悲劇，警方接到一通電話，一名女子表示自己想要自殺。警方循線趕到場後，竟發現她三個年幼女兒倒臥在地，其中兩名已明顯死亡，剩下一位經過搶救後仍舊回天乏術，而她這麼做的原因竟是為了不讓孩子監護權落入暴力前夫手中。（示意圖）

    2020/10/20 00:34

    〔即時新聞／綜合報導〕奧地利維也納日前發生了一起悲劇，警方接到一通電話，有名女子稱自己想要自殺；警方循線趕到場後，竟發現她的3名年幼女兒全部倒臥在地，其中2名已明顯死亡，剩下一位經過搶救後仍舊回天乏術，而她這麼做的原因竟是為了不讓孩子監護權落入暴力前夫手中。

    綜合外媒報導，警方接獲電話後趕抵現場，發現女子手上有些刀傷，但不危及生命，經搜索後找到了8個月大以及3歲女童的遺體，年紀稍長的9歲女兒當時仍一息尚存，不過送醫急救後仍然不治，根據初步調查，3名孩子都是因窒息而死。

    據悉，該名女子來自尼泊爾，自從最小的孩子出生後，精神狀態就不太穩定。她的前夫先前因為家暴問題而被禁止接近她以及孩子們，不過禁令在9月底到期；該名母親因為害怕孩子的監護權落入前夫手中，才會做出這樣極端的行為。

    目前，該女子在警方訊問中承認殺害孩子，而作案詳細動機仍然在調查中。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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