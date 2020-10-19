疫情下大選 提前投票選民死後選票算不算 美各州不一樣

在疫情未歇之際，美國有關已完成投票選民在大選日前去世，選票還是否可以計算的問題，在今年尤其重要。圖為郵寄選票被投入選委會設置的投票箱中。（法新社）

2020/10/19 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選將在11月3日舉行，不少人已提早投票，但由於全球正處於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大流行中，有關已完成投票選民在大選日前去世，選票還是否可以計算的問題，在今年尤其重要。

《美聯社》報導，在美國，武漢肺炎疫情讓年紀較大者面臨較高風險，美國染疫死亡人數，有3分之1是85歲以上群體，隨著大選逼近，高齡者和其家庭成員也想到了已完成投票的選民若在大選日前離世，選票是否有效？

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目前，美國有17州明確禁止計算在選舉前死亡者的已投下選票，但有10州允許算入結果。美國「全美州議會聯合會」（National Conference of state Legislatures）研究指出，美國其他州沒有相關明文規定。

就搖擺州來說，2016年，科羅拉多州有15至20名選民通過郵寄方式投票後在大選日前死亡，但選票都有效；今年初密西根州初選時，有864票被認定無效，因為選民在投票日前去世，儘管他們做出選擇時還在世。

北卡羅來納州如果在大選投票日之前向縣/郡選委會提出異議，已去世之人先前投下的選票可能會不被計算；同樣選戰激烈的威斯康辛州，也禁止計算已故之人提早投下的選票。

報導指出，提早投票選民死亡選票是否計算還引發選民欺詐行為的陰謀論，但研究表明，美國大選制度設有許多保障措施，以確保只有符合投票資格的選民才能投票，並且只能進行一次投票。

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