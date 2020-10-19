再決高下！美大選第3場辯論22日登場 川普拜登都同意出席

美國總統候選人第三場辯論會，同時也是最後一場辯論會，將於美東時間22日晚上9點舉行。川普（右）和拜登（左）都已同意出席。（法新社）

2020/10/19 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，總統辯論委員會已確認，第三場總統候選人辯論會將於當地時間22號舉行，地點為田納西州納許維爾（Nashville）的貝爾蒙特大學（Belmont University），川普和拜登兩位候選人都已同意出席。

報導 稱，確切時間將於美國東部時間22日晚上9點開始，時長90分鐘。辯論有六大主題，分別為抗擊武漢肺炎（Fighting COVID-19）、美國家庭問題（（American Families）、美國種族問題（Race in America）、氣候變遷（Climate Change）、國家安全議題（National Security）以及如何領導國家（Leadership）。

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此次辯論主持人由國家廣播公司（NBC）的韋爾克（Kristen Welker）擔綱。每個主題將分配15分鐘，兩位候選人在主持人提問後有2分鐘的回答時間。

由於川普於本月初確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），因此原訂於10月15日舉行的第二場辯論會就此取消。總統辯論委員會於10月9日發布的聲明表示，兩位總統候選人都已同意出席辯論會。

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