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    扯！酒醉吃烤雞顧16枚核彈 英皇家海軍少校遭撤職查辦

    英國皇家海軍少校勞烏（Len Louw）在狂歡後值勤，帶著一袋烤雞顧核彈，由於怠忽職守的工作態度被撤除了在核潛艇HMS Vigilant上看管飛彈的職務。圖為HMS Vigilant核潛艇。（法新社）

    英國皇家海軍少校勞烏（Len Louw）在狂歡後值勤，帶著一袋烤雞顧核彈，由於怠忽職守的工作態度被撤除了在核潛艇HMS Vigilant上看管飛彈的職務。圖為HMS Vigilant核潛艇。（法新社）

    2020/10/20 00:00

    〔即時新聞／綜合報導〕英國皇家海軍少校勞烏（Len Louw）由於帶著狂歡過後的狀態上工，不僅酒醉還想帶著烤雞顧核彈，被撤除了在核潛艇「HMS Vigilant」上看管飛彈的職務，並遭遣返回原駐地蘇格蘭接受調查。

    太陽報報導，勞烏是武器工程官（Weapon Engineer Officer），主要任務是看管核潛艇上的飛彈。但他在與同僚交接時才剛狂歡過，還從BBQ會場拎來一袋烤雞。由於狀態欠佳，準備交班給這位少校的人別無選擇，只好向上級通報。

    造價30億（約新台幣1112億元）的核潛艇「HMS Vigilant」停在美國喬治亞州（Georgia）康登郡（Camden County）金斯灣（Kings Bay）的海軍基地。當勞烏現身的時後，潛艇人員正準備卸載16枚各重達60噸的飛彈，每枚飛彈上配置3顆核彈頭，威力相當於30顆廣島原子彈。

    勞烏是潛艇上三叉戟飛彈系統（Trident missile system）的負責人，據消息來源透露，勞烏的狀態不適合看管核武，也不難想像在這種狀態底下可能發生的最壞情況。40歲的勞烏之後便被遣返回蘇格蘭法斯蘭（Faslane）潛艇常駐基地接受調查。

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