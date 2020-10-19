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    越境被印度軍方拘捕 胡錫進忙緩頰：「迷路」士兵將送返中國

    印媒報導，印度軍方今天上午在拉達克地區逮捕一名共軍下士。對此，中國官媒環球時報表示，這名士兵可能因「迷路」而越界。印度軍車開往中印邊境拉達克山區。（歐新社資料照）

    印媒報導，印度軍方今天上午在拉達克地區逮捕一名共軍下士。對此，中國官媒環球時報表示，這名士兵可能因「迷路」而越界。印度軍車開往中印邊境拉達克山區。（歐新社資料照）

    2020/10/19 22:44

    〔中央社〕印媒報導，印度軍方今天上午在拉達克地區逮捕一名共軍下士。對此，中國官媒環球時報表示，這名士兵可能因「迷路」而越界，中印正溝通中；環時總編輯胡錫進則說，這名士兵將被送返中國。

    印度媒體今日印度（India Today）報導，一名中國軍隊的王姓下士上午在拉達克地區（Ladakh）的狄姆喬科（Demchok）被印度陸軍逮補。

    報導指，這名中國士兵是修理兵器的裝甲兵，事發時攜帶著軍方和民間的文件。印方正調查他是否在執行間諜任務。

    報導並稱，按照既定協議，在完成相關手續後，這名士兵將在丘舒爾-摩爾多（Chushul-Moldo）送還給中方。

    環球時報晚間證實，的確有一名中國軍人遭印度扣留，事件可能是「迷路」所致，並不複雜。

    報導說，中印雙方正就此事溝通，印度的態度積極，雙方之前有相關協議，正朝妥善解決事件的方向努力。

    胡錫進也在社交平台推特（Twitter）上表示，這名士兵將被釋放回中國，事件應不會讓兩國邊境再現緊張情勢。

    中印近期因邊界問題關係緊張，雙方為解決拉達克東部中印實際控制線的對峙問題，12日曾在丘舒爾進行第7輪軍團指揮官對話。

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