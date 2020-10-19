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    紐國學者揭發大學淪為中國竊軍事技術工具 慘被校方打壓

    紐西蘭中國問題學者布雷迪揭發該國學術機構與中國的不當關係，卻被所屬學校調查。（取自網路）

    紐西蘭中國問題學者布雷迪揭發該國學術機構與中國的不當關係，卻被所屬學校調查。（取自網路）

    2020/10/19 21:25

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕紐西蘭坎特布里大學（Canterbury University）政治學者布雷迪（Anne-Marie Brady），7月發表一份報告，揭發紐國學術機構和科技產業與中國的關聯，以及他們如何成為中方取得軍事技術的工具，隨即招致國內外眾多批評，而校方竟也加入打壓行列，對她展開紀律調查。

    紐西蘭最大新聞網站Stuff.co.nz在19日指出，鑽研中國政府如何影響西方民主國家的布雷迪，在國際間聲譽卓著。她7月時與研究助理「魯魯」（Jichang Lulu，筆名）和菲朗（Sam Pheloung）聯名發表研究報告「一手執筆，一手舉槍：中國在紐西蘭利用民間管道達成軍事目的」，指稱中國有一套「國際科技技術轉移策略」，利用學術交換、投資外國企業、滲透和駭竊等方式，奪取外國技術。

    布雷迪分析，中國積極與紐西蘭學術機構和科技產業搭上線，以取得敏感技術，其中有些技術還可應用於軍事科技。例如，梅西大學與中國石河子大學合作，但石河子大學為中國教育部與準軍事組織「新疆生產建設兵團」（XPCC）共建的高等教育機構。奧克蘭大學也與發展武器和軍事裝備的中國西北工業大學，以及專精軍事研究的北京大學有關係。

    這份爆炸性研究立刻引發紐國公共或私人學術機構和企業的反彈，令坎特布里大學8月起重新檢視其論文內容，並對其展開紀律調查。該校副校長萊特（Ian Wright）表示，批評者認為，布雷迪的論文「事實資料有誤，推論有誤導性」。委任律師法蘭克斯（Stephen Franks）則抨擊，校方竟因為不喜歡布雷迪的研究成果，就對她進行紀律調查，「我們擔心，布雷迪可能會失去教職」。

    澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）資深研究員麥葛瑞格（Richard McGregor）指出，布雷迪是一名「擁有無畏和獨立精神的中國問題學者」，因此她「無可避免地會揭露一些讓人難以接受的真相」。另外，先前國際間也有120位中國問題學者發起連署，透過「歐洲價值智庫」（European Values Think-Tank）向坎特布里大學表示力挺布雷迪的研究。

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