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    大氣不只含劇毒！金星赤道疑發現第二個生命跡象

    科學家在金星赤道大氣中發現了甘胺酸。（法新社檔案照）

    科學家在金星赤道大氣中發現了甘胺酸。（法新社檔案照）

    2020/10/19 23:20

    〔即時新聞／綜合報導〕太陽系中的金星是太陽系中最熱的行星，平均溫度為攝氏462度，科學家上月發現第1個生命跡象，也就是在金星大氣層發現了一種名為磷化氫（phosphine）的氣體；科學家本月發現第2個生命跡象，金星赤道發現了甘胺酸（Glycine）。

    綜合外媒報導，上月發表在《自然天文學》（Nature Astronomy）期刊的1份研究指出，沒有在金星發現實際的生命形式，但劇毒的大氣中磷化氫含量為10億分之20，表明可能有微生物生存在這個不宜居住的星球，研究員將繼續確認是否有生命存在或尋找替代解釋。

    印度西孟加拉邦米德納普爾學院的物理系學者曼納（Arijit Manna）博士本月發表在「arXiv」預印本網站的論文指出，使用「阿塔卡馬大毫米波/亞毫米波陣列（ALMA）」通過光譜法檢測金星大氣，竟發現了大量甘胺酸，金星赤道是信號最強的地方，而兩極地區則檢測不到這種物質。

    目前大約有500種已知的胺基酸，組成遺傳物質的為當中的20種，甘胺酸是分子量最小的一個，儘管甘胺酸不能作為生物特徵，但它們是生命的基本要素，屬於蛋白質的基礎，論文表示，金星的大氣可能正在發生地球數十億年前也經歷過的階段。

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