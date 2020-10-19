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    《梵中協議》22日宣布續簽？義媒：龐皮歐被教宗拒見中國很滿意

    美國務卿龐皮歐上月底求見教宗方濟各遭拒，義大利媒體引述教廷相關人士說法，認為中國方面得知後相當滿意，因此讓梵中協議能夠順利續簽。（彭博）

    美國務卿龐皮歐上月底求見教宗方濟各遭拒，義大利媒體引述教廷相關人士說法，認為中國方面得知後相當滿意，因此讓梵中協議能夠順利續簽。（彭博）

    2020/10/19 23:17

    〔即時新聞／綜合報導〕外界對於梵諦岡會否與中國續簽《梵中協議》都相當關注，教廷外長蓋拉格大主教（Paul Gallagher）本月初表示已向中方提出續期申請，但當時中方還未回應，可也引起熱議。日前有義媒披露梵中雙方將於22日共同宣布續簽協議，雖然有關當局並未對此發表評論，但有教廷相關人士指出，促成協議續簽的最大推手其實是美國，還推測若協議推動順利，梵中有可能在2年之內建交。

    義大利第一大報《晚郵報》（Corriere della Sera）17日透露，教廷與中國將在本月22日，也就是《梵中協議》2年屆滿之日，共同宣布續簽這份「主教任命臨時性協議」。報導指出，這個來自教廷的消息來源不再使用保守的外交辭彙，而是直接證實梵中協議確定續簽，雙方宣布時間是教廷當地時間中午12點，也就是北京時間傍晚6點。

    據悉，教廷內部對此並非全然抱持樂觀態度，只是覺得「一個壞協議總比沒協議好」，且當局也須為此付出代價，那就是對中國的新疆、香港、宗教迫害的問題噤聲。教廷官方並未對此發表評論，但有教廷相關人士表示，協議現階段雖仍僅牽涉教務問題，但若推動順利，梵、中有可能會在2年內建立外交關係。

    此外，教廷相關人士認為，美國國務卿龐皮歐上月底求見教宗方濟各卻吃閉門羹，原先內部對於是否續簽協議有歧見的中國，見到教宗拒見龐皮歐一舉後「很滿意」。指美方施壓教廷勿與中國續簽協議，反而成了促成協議的最大推手。

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