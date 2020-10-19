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    內華達造勢強強滾！川普砲轟拜登貪腐 支持者高喊「關起來」！

    美國總統川普（見圖）週日在內華達州卡森市造勢現場中指責拜登貪腐，拜登家族就是個「犯罪企業」。（法新社）

    美國總統川普（見圖）週日在內華達州卡森市造勢現場中指責拜登貪腐，拜登家族就是個「犯罪企業」。（法新社）

    2020/10/19 22:46

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）18日在造勢現場重砲轟擊對手、民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）貪腐，現場民眾則高喊「把他（拜登）關起來！」川普也同時以經濟數據替自己政績背書，但拜登陣營以疫情危機反擊川普是個搞砸自己工作的美國總統。

    福斯新聞網報導，川普週日在內華達州（Nevada）卡森市（Carson City）造勢現場中指責拜登（Joe Biden）貪腐、拜登家族就是個「犯罪企業」，而現場民眾則高喊著「把他關起來！」（Lock him up!）的口號。當聽到一個支持者喊著「把她（指上次大選民主黨候選人希拉蕊（Hillary Clinton）關起來」時，川普中斷演講，糾正道：「不，是把『他』關起來。」

    川普在演講中一再讚揚《紐約郵報》（New York Post）踢爆了拜登的兒子杭特（Hunter Biden）的種種非法行徑。他也嘲笑拜登所呼籲的聽從科學家的建議來應對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），告訴群眾若當初真這麼做，大蕭條將再臨美國；如今數據卻顯示美國的經濟就像火箭。

    拜登選舉發言人貝茨（Andrew Bates）週日晚間回擊川普造勢會上的發言，表示川普一再忽略和嘲笑專家學者的意見，弄垮了從歐巴馬政府繼承過來的良好經濟。現今肺炎病例不斷湧現，失業人數不斷攀升，如果川普在面對危機時有聽從拜登根據他的智囊團所呼籲的「不要相信中國政府」，川普就不會是1929年以來工作做的最糟的美國總統。

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