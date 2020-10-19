川普縮減失業糧食補助被駁回 美聯邦法官：疫情下政策應有彈性
〔即時新聞／綜合報導〕川普政府去年12月修改美國糧食補助政策，昨日（18日）遭聯邦法院否決。美國因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）失業者增加，川普修改這項政策可能使約70萬人領不到糧食補助。
綜合外媒報導，該政策是川普試圖改革營養援助計劃（SNAP）的環節之一，過去SNAP要求健全且沒有撫養者的人每周至少工作20小時或參加職業培訓，才能申請糧食補助，但州政府有權可以在高失業率的地方豁免上述規定。
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川普政府去年12月表示，將嚴格限制對工作不足地區的定義，縮減地方政府對失業者糧食補助的豁免權。對此，當時的農業部表示，美國經濟強勁，失業率僅為3.6％，有能力者都需出去工作，預計將省下55億美元。
該計劃原定今年4月1日實施，3月中遭法院暫緩執行並獲國會同意，理由是武漢肺炎爆發，美國有上千萬人口失業，截至5月，超過600萬人申請糧食補助，比過往增加17％。
法官豪威爾（Beryl Howell）在裁決中表示，武漢肺炎大流行在全世界造成廣泛的危險，SNAP與美國官員的政策必須保持靈活性，以確保民眾的健康。若川普的政策成功執行，估計會有約70萬美國人因此無法領到糧食補助。
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