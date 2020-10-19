紐西蘭新國會史上最多元 有望成全球最彩虹國會

紐西蘭總理阿爾登率領的工黨在上周末獲得壓倒性勝選。（路透）

2020/10/19 19:43

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭大選17日落幕，新一屆國會是該國有史以來最具多元性的國會，成員有多名非白人，還有大量的女性，以及LGBTQ +社群的議員，有望成為全球最彩虹的國會。

《路透》報導，在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情於全球爆發後，由於防疫有成，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）率領的工黨（Labour Party）在上周末獲得壓倒性勝選。儘管擁有單獨執政的席次，但阿爾登正在與前盟友綠黨（Green Party）進行談判，以建立更廣泛的共識。

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工黨在120個議席中贏得64個，其中半數以上由女性候選人拿下。工黨同時還有16名原住民毛利人議員、出生自非洲的議員和斯里蘭卡裔議員。

梅西大學（Massey University）人文社會科學院教授斯龐利（Paul Spoonley）說，「就性別、少數民族、原住民代表而言，這是我們有史以來最多樣化的議會」。

紐西蘭新國會也有望成為全球最彩虹的議會，在120個議席中，大約有10％議員是已公開出櫃的女同性戀、男同性戀、雙性戀或跨性別者。其中，最著名的已公開出櫃同志是財政部長羅伯森（Grant Robertson）。

斯龐利說，這次當選的國會議員，大多數新議員都比較年輕，其中許多人是千禧世代，同時，有許多年長的白人男性議員離開，包括一些在國會工作30多年的人。

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