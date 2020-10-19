為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    紐西蘭新國會史上最多元 有望成全球最彩虹國會

    紐西蘭總理阿爾登率領的工黨在上周末獲得壓倒性勝選。（路透）

    紐西蘭總理阿爾登率領的工黨在上周末獲得壓倒性勝選。（路透）

    2020/10/19 19:43

    〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭大選17日落幕，新一屆國會是該國有史以來最具多元性的國會，成員有多名非白人，還有大量的女性，以及LGBTQ +社群的議員，有望成為全球最彩虹的國會。

    《路透》報導，在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情於全球爆發後，由於防疫有成，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）率領的工黨（Labour Party）在上周末獲得壓倒性勝選。儘管擁有單獨執政的席次，但阿爾登正在與前盟友綠黨（Green Party）進行談判，以建立更廣泛的共識。

    工黨在120個議席中贏得64個，其中半數以上由女性候選人拿下。工黨同時還有16名原住民毛利人議員、出生自非洲的議員和斯里蘭卡裔議員。

    梅西大學（Massey University）人文社會科學院教授斯龐利（Paul Spoonley）說，「就性別、少數民族、原住民代表而言，這是我們有史以來最多樣化的議會」。

    紐西蘭新國會也有望成為全球最彩虹的議會，在120個議席中，大約有10％議員是已公開出櫃的女同性戀、男同性戀、雙性戀或跨性別者。其中，最著名的已公開出櫃同志是財政部長羅伯森（Grant Robertson）。

    斯龐利說，這次當選的國會議員，大多數新議員都比較年輕，其中許多人是千禧世代，同時，有許多年長的白人男性議員離開，包括一些在國會工作30多年的人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    紐西蘭大選工黨大勝 阿爾登：3週內組政府
    2020/10/18 14:46

    紐西蘭大選工黨大勝 阿爾登：3週內組政府
    阿爾登率工黨壓倒性贏得紐西蘭大選 可望單獨執政
    2020/10/17 19:42

    阿爾登率工黨壓倒性贏得紐西蘭大選 可望單獨執政

    無畏疫情「兒童諾貝爾獎」冠軍出爐

    紐國明大選 將同時公投「安樂死」及「大麻合法化」
    2020/10/16 19:58

    紐國明大選 將同時公投「安樂死」及「大麻合法化」
    為大選強勢催票 紐西蘭總理阿爾登：敗選就辭黨魁
    2020/10/15 23:23

    為大選強勢催票 紐西蘭總理阿爾登：敗選就辭黨魁
    國際今日熱門
    武漢肺炎》中國有新冠狀病毒豬瘟 美學者：未來恐跨物種傳人
    2020/10/18 20:56

    武漢肺炎》中國有新冠狀病毒豬瘟 美學者：未來恐跨物種傳人

    泰國反政府示威延燒 前總理盈拉要帕拉育「想想6年前」
    2020/10/18 21:15

    泰國反政府示威延燒 前總理盈拉要帕拉育「想想6年前」

    中國上海野生動物園傳意外 1飼養員遭熊群撕咬致死
    2020/10/18 21:19

    中國上海野生動物園傳意外 1飼養員遭熊群撕咬致死

    武漢肺炎》法國近1/3人口受影響 9大城市宵禁宛若死城
    2020/10/18 22:41

    武漢肺炎》法國近1/3人口受影響 9大城市宵禁宛若死城

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播