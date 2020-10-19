澳智庫公布「亞洲實力指數」 台灣防疫有成影響力上升

澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」發布最新「亞洲實力指數」，指台灣防疫表現佳，在印太地區影響力上升。（路透檔案照）

2020/10/19 16:04

〔編譯孫宇青／綜合報導〕澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）19日發布今年度「亞洲實力指數」（Asia Power Index）報告，從軍事能力、防衛網路、經濟能力和關係、外交和文化影響等面向，對亞洲26個國家進行評量，指台灣、澳洲和越南在亞洲的影響力皆提升，部分原因是因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情得當。

據《澳洲廣播公司》（ABC）和《德國之聲》（DW）報導，羅伊研究團隊在報告中指出，武漢肺炎疫情導致印太地區局勢出現動盪，有18個國家都因而出現整體實力大幅下滑的情況，但台灣、澳洲和越南是少數中等國家中實力上揚者。

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台灣在26國中排名第14名，與去年相同，但實力指數從15.9上升至16.7，且因防疫成效極佳，在國際聲譽改善度方面領先各國。至於各項指標中，台灣在經濟實力方面表現最佳，排名第8，但外交影響力表現僅列在第19名。此外，報告指出，台灣對區域權力平衡仍具核心及戰略重要性，在美國支持下，台灣是牽制中國擴張海權的一大力量。

該研究院的亞洲實力與外交計畫主任勒梅休（Herve Lemahieu）表示，如何應對疫情是提高一個國家在亞洲區域排名的必要條件，但不是唯一條件，「我們看到台、澳、越等3國在相對實力方面有所提升，不光是因為處理疫情得當，其他方面的努力也有目共睹。」

此外，報告也顯示，美國在亞洲的影響力仍然是最強，但與調查中其他25國相比，美國的影響力指數下跌幅度最大，與第2名的中國差距逐漸縮小，其中防疫紊亂而失去威望是原因之一。另外，日本、印度和俄羅斯分列第3、4、5名，排名與去年相同。澳洲則超越南韓，躍居第6，南韓退至第7名。勒梅休另表示，中國的「戰狼外交」有損其國際聲譽。

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