南韓17歲少年接種流感疫苗後死亡 全韓出現353起不良反應

南韓17歲少年注射流感疫苗後，過了2天竟突然死亡，當局已展開調查。圖為韓國今年的流感疫苗。（歐新社）

2020/10/19 15:19

〔即時新聞／綜合報導〕南韓先前發生上千人接種不合標準的室溫流感疫苗，造成3名8、90來歲的老者死亡，當局指出是因為這些人本身就健康狀況惡化。沒想到，韓國如今又發生17歲少年注射流感疫苗過了2天驚傳死亡的案件，而且全韓目前統計已有353起接種後的不良反應。

據《韓聯社》報導，南韓疾病管理本部（KCDC）指出，仁川地區1名17歲少年，14日中午12時在私人醫療機構施打公費流感疫苗，無論是注射之前或是之後都沒有異狀，但在16日上午突然死亡。

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目前尚未釐清 是否與流感疫苗有因果關係

KCDC表示，目前尚未釐清流感疫苗與少年死亡之間是否有因果關係，當局將透過解剖來進一步了解狀況，解剖之後還會再從其他方面來進行調查。

據《YTN》報導，截至18日為止南韓共有353起施打流感疫苗後的不良反應，其中124起為付費疫苗、229起為公費疫苗。在不良反應當中，有99起是過敏反應、98起注射部位疼痛、79人發燒、69人有其他症狀，另有8人狀況未說明。

至於在先前讓數百人接種的室溫流感疫苗，則有80起不良反應，其中注射部位疼痛32例、發燒17例、過敏12例、頭痛和肌肉疼痛6例、腹痛嘔吐4例，另有9人狀況未說明。

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