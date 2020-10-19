日研究機構掌握武肺疫苗資訊遭網路攻擊 疑為中國駭客

日本某間與研製武肺疫苗有關的研究機構近期傳出遭網路攻擊，資安公司懷疑是中國駭客集團所為。（路透）

2020/10/19 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕世界武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情尚未平息，各國紛紛投入人力研製疫苗，不過日本某間與研製武肺疫苗有關的研究機構卻在近期傳出遭到網路攻擊，駭客更試圖竊取研究內容，資安公司懷疑，中國駭客集團可能參與其中，但在攻擊發生後並沒有資料外洩的狀況。

根據日本《共同社》報導，美國資安公司「CrowdStrike」指出，駭客組織於今年4月以後對日本國內多家組織有間歇性攻擊，慣用手法是在武肺相關內容的電子文件檔中暗藏病毒後，並以郵件發送。而某間掌握武肺疫苗機密資訊的日本國內研究機構傳出遭到網路攻擊，駭客更試圖竊取研究報告內容。「CrowdStrike」並沒有透露遭到攻擊的研究組織名稱，分析初判可能是中國的駭客集團所發動的攻擊。

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報導指出，由於疫苗研發陷入競爭，瞄準研究機構等開展的資訊戰以歐美為中心開始愈演愈烈，英國、美國、加拿大3國曾在7月發佈報告，指稱和俄羅斯情報機構有關的組織針對研發武肺疫苗的本國研究機構發動了網路攻擊，俄國有關部門則否認參與其中。有鑑於此，日本內閣網絡安全中心（NISC）提醒製藥公司及研究機構需對此特別留意。

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