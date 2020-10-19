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    新娘氣哭！砸60萬訂五星飯店辦婚宴 菜色竟是「番茄炒蛋」

    中國浙江杭州方姓女子控訴，在五星級飯店砸了人民幣14萬元辦婚宴，菜色卻十分廉價。（圖擷自微博）

    中國浙江杭州方姓女子控訴，在五星級飯店砸了人民幣14萬元辦婚宴，菜色卻十分廉價。（圖擷自微博）

    2020/10/19 14:49

    〔即時新聞／綜合報導〕婚禮是人生重要大事，中國浙江省杭州有一名女子控訴，在五星級飯店辦婚宴，砸下人民幣14萬元（約新台幣60萬元）宴請賓客，希望讓親友們常到高級菜色，沒想到最後吃到的竟然是「蛋炒飯」、「蛋花湯」、「番茄炒蛋」、「涼拌木耳」等廉價菜色，讓女子氣瘋。

    綜合中媒報導，浙江杭州方姓女子出面表示，因為非常相信五星級飯店的服務，因此在規劃辦桌時，全權交由他們處理，為了接待賓客，還特別訂了一桌要價人民幣4500元（約新台幣2萬元）的豪華套餐，沒想到當天辦桌菜色卻讓親友超傻眼。

    方女指出，原以為砸大錢會提供高級菜色，沒想到整桌只有波士頓龍蝦、筍乾老鴨煲、滷雞和多寶魚4道是葷菜，外面一桌只要人民幣1000元（約新台幣4200元），其餘菜色皆是熱炒小菜，包含蛋炒飯、蛋花湯、番茄炒蛋、涼拌木耳等。

    由於婚宴菜色「太寒酸」，讓方女在辦桌之後遭受親友們酸言酸語，方女表示婚宴後整整哭了3天3夜。投訴飯店後，發現飯店將婚宴外包給一家管理公司，透過第3方抽成，將婚宴菜色預算壓低。

    飯店最後承諾會賠償新人，以每桌人民幣700元（約新台幣3000元），和10桌的補償費用（約新台幣20萬元）退還，儘管飯店方釋出誠意並決定承擔責任，但人生大事被毀於一旦，無論如何補償也無法彌補新人受傷的心靈。

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