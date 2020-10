稱要面見川普陳情 亞裔男吊掛川普大廈16樓「不然跳下去」

2020/10/19 12:40

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統大選進入倒數計時,不過今日卻傳出有民眾吊掛在位在芝加哥的川普國際酒店大廈(Trump International Hotel & Tower Vancouver)16樓高外牆,揚言要向美國總統川普陳情,如果沒有見到川普,就會拿起手中的刀子將繩子割斷,警方也在和該名男子進行談判,希望他別做出傻事。

綜合外媒報導,一名20多歲的亞裔男子在當地時間18日下午5時吊掛在美國芝加哥川普國際酒店大廈16樓外牆,並手持小刀,要求要和美國總統川普談話,不然將會將繩子割斷跳樓。

該亞裔男也在高空開啟直播,只見他僅以繩索固定身體,手中也揮舞著小刀。警消人員也在現場向男子談判,希望他能冷靜並爬上露台,也有警消在大廈旁邊的河面待命。

有目擊者表示,該名男子掛在大廈外面已經超過1小時,不知道他如何爬上去的,但是隨著天色漸暗,圍觀群眾也慢慢散去,只剩警消還在與該男子談判。

Situation at the Chicago Trump tower. Man dangling on rope off balcony. Unknown intentions. Police/Fire rescue on scene.



