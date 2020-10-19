稱要面見川普陳情 亞裔男吊掛川普大廈16樓「不然跳下去」
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選進入倒數計時，不過今日卻傳出有民眾吊掛在位在芝加哥的川普國際酒店大廈（Trump International Hotel & Tower Vancouver）16樓高外牆，揚言要向美國總統川普陳情，如果沒有見到川普，就會拿起手中的刀子將繩子割斷，警方也在和該名男子進行談判，希望他別做出傻事。
綜合外媒報導，一名20多歲的亞裔男子在當地時間18日下午5時吊掛在美國芝加哥川普國際酒店大廈16樓外牆，並手持小刀，要求要和美國總統川普談話，不然將會將繩子割斷跳樓。
請繼續往下閱讀...
該亞裔男也在高空開啟直播，只見他僅以繩索固定身體，手中也揮舞著小刀。警消人員也在現場向男子談判，希望他能冷靜並爬上露台，也有警消在大廈旁邊的河面待命。
有目擊者表示，該名男子掛在大廈外面已經超過1小時，不知道他如何爬上去的，但是隨著天色漸暗，圍觀群眾也慢慢散去，只剩警消還在與該男子談判。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980
Situation at the Chicago Trump tower. Man dangling on rope off balcony. Unknown intentions. Police/Fire rescue on scene.— Evelio Cuba （@ecuba101） October 18, 2020
.@WGNTV @ChicagoBreaking @nbcchicago @chicagotribune pic.twitter.com/6HAJmMF6a8