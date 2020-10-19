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    稱要面見川普陳情 亞裔男吊掛川普大廈16樓「不然跳下去」

    男子吊掛在芝加哥川普國際飯店大廈16樓外牆，警消正與他進行談判。（圖擷自推特）

    男子吊掛在芝加哥川普國際飯店大廈16樓外牆，警消正與他進行談判。（圖擷自推特）

    2020/10/19 12:40

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選進入倒數計時，不過今日卻傳出有民眾吊掛在位在芝加哥的川普國際酒店大廈（Trump International Hotel & Tower Vancouver）16樓高外牆，揚言要向美國總統川普陳情，如果沒有見到川普，就會拿起手中的刀子將繩子割斷，警方也在和該名男子進行談判，希望他別做出傻事。

    綜合外媒報導，一名20多歲的亞裔男子在當地時間18日下午5時吊掛在美國芝加哥川普國際酒店大廈16樓外牆，並手持小刀，要求要和美國總統川普談話，不然將會將繩子割斷跳樓。

    該亞裔男也在高空開啟直播，只見他僅以繩索固定身體，手中也揮舞著小刀。警消人員也在現場向男子談判，希望他能冷靜並爬上露台，也有警消在大廈旁邊的河面待命。

    有目擊者表示，該名男子掛在大廈外面已經超過1小時，不知道他如何爬上去的，但是隨著天色漸暗，圍觀群眾也慢慢散去，只剩警消還在與該男子談判。

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    男子吊掛在芝加哥川普國際飯店大廈16樓外牆，要求和川普談話不然就會割斷繩子。（圖擷自推特）

    男子吊掛在芝加哥川普國際飯店大廈16樓外牆，要求和川普談話不然就會割斷繩子。（圖擷自推特）

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