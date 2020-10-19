《BBC》分析拜登與川普外交差異 專家：川普政府並未失去影響力

美國智庫學者認為，拜登的行動不會有實際效果，而川普的作為看似霸道，但他在國際平台其實取得許多成果。（法新社）

2020/10/19 12:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選進入倒數階段，代表共和黨的總統川普和代表民主黨的拜登目前也針對許多議題進行攻防，英國《BBC》針對兩人外交政策做出分析，而專家認為，川普在過去在任期間的確在國際間損失一些盟友，但川普政府並未失去過去70年來的影響力及權力。

美國喬治城大學教授亞倫茲（Tony Arend）表示：「我不想過份誇張，但未來的全球秩序正面臨威脅。」亞倫茲認為，之所以會有這樣的狀況，是因為美國的兩為總統候選人，對世界的狀況以及美國在世界的領導地位有著十分不同的看法。

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《BBC》報導分析，川普奉行「美國優先」民族主義，他也放棄了許多國際協議，他做出的決定具有交易性、破壞性和單邊主義，這取決於他的直覺以及和其他領導者的關係，並且受到他的推特反饋所驅動。而拜登相比川普的世界觀要傳統的多，拜登認為美國在世界的角色和利益都立基於二次大戰後所確立的制度，同時奉行西方世界嚮往的民主價值觀，美國也同時領導許多自由國家，抵抗跨國挑戰。

報導指出，自川普2016年當選以來，曾多次稱讚各國獨裁者，並批評美國的傳統盟友，若拜登能當選，他的首要任務，大槪是要全力修補這些關係，特別是美國與北約之間的關係，拜登也有可能會帶領美國重返世界衛生組織（WHO），試圖領導全球應對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情。

拜登的競選團隊將上述任務描述成拯救美國被損害的國際形象，但美國智庫「美國企業研究所」副主席普萊特卡（Danielle Pletka）認為，拜登的行動不會有實際效果，而川普的作為看似霸道，但他在國際平台其實取得許多成果。普萊特卡指出，美國確實在國際上失去一些朋友， 但她直言：「川普政府有失去過去70年來重要權力和影響力嗎？沒有。」

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