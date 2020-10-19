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    駭人！美小學1年級遠距教學 全班驚見7歲女同學被迫口交

    美國芝加哥1所小學進行遠距教學時，全班師生赫然在螢幕上看到7歲女同學被男子強迫口交的場景。示意圖。（資料照）

    美國芝加哥1所小學進行遠距教學時，全班師生赫然在螢幕上看到7歲女同學被男子強迫口交的場景。示意圖。（資料照）

    2020/10/19 11:23

    〔即時新聞／綜合報導〕太可怕了！造成多少學童的心理陰影！美國伊利諾州庫克郡芝加哥1所公立小學進行遠距教學時，全班師生赫然在螢幕上看到7歲女同學被男子強迫口交的場景，目前18歲的嫌犯沃爾斯（Catrell A. Walls）已被警方逮捕。

    《芝加哥論壇報》報導，當時正好是遠距教學上到一個段落的休息時間，老師告訴同學們可以暫時關掉視訊攝影機並靜音，受害女童雖然關閉了喇叭但沒關攝影機，結果全班螢幕上都出現她被沃爾斯性侵的過程。

    老師見狀立刻命令全部學生都登出遠距教學程序，並叫出受害女童的名字，要求她關掉攝影機，最後老師看到了沃爾斯慌忙關閉電腦的樣子，連忙報案告知警方、學校和伊利諾州兒童與家庭服務部，警察抵達女童住處後將沃爾斯逮捕歸案。

    在被拘留期間，沃爾斯啜泣地說他不知道自己為什麼要這樣做，「對不起、對不起。」沃爾斯委任律師則表示，他的委託人是1名半工半讀的高中生，每週工作40小時，過去從未有性犯罪前科，而且還被診斷出患有無法控制衝動的疾病。

    庫克郡助理檢察官圖拉諾（Andreana Turano）對此痛斥，沃爾斯完全是在蹂躪兒童，對人類個體展現出無比的殘酷行為。圖拉諾指出，受害女童透露沃爾斯從去年就對她伸出狼爪，叫她把嘴巴親到他的身上，還跟她說這是秘密不要讓其他人知道。

    處理此案的法官比奇（Charles Beach），最終裁定沃爾斯不得保釋，必須繼續羈押。比奇說，他會做這樣的決定，主要是因為沃爾斯目前仍處於其他案件的保釋期間，而且他的犯罪行為透過視訊讓許多人都看到了。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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