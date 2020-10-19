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    武肺疫情引發經濟及社會問題 日本自殺率上升

    專家認為，疫情造成的社會和經濟影響，令許多日本人心理健康都出了問題，這也是自殺率上升的因素之一。（路透）

    專家認為，疫情造成的社會和經濟影響，令許多日本人心理健康都出了問題，這也是自殺率上升的因素之一。（路透）

    2020/10/19 09:05

    〔即時新聞／綜合報導〕世界各國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情尚未消退，民眾的日常生活也受到疫情影響甚鉅，日本政府指出，自今年7月以來，自殺人數呈現遞增趨勢，而專家認為，因疫情造成的社會和經濟影響，令許多日本人心理健康都出了問題，這也是自殺率上升的因素之一。

    根據《德國之聲》報導，專家認為，自殺個案增多和疫情爆發有直接關係，疫情爆發後，民眾日常生活受到限制，人際交流因此急劇減少，日本在1月至6月的自殺人數雖然一度減少了10%，但到了7月時，自殺人數又恢復到了去年同期數字，而8月共有1850起自殺事件，比去年同期增加15%。

    而日本的失業率從二月的2.4%飆升至八月的3.0%，失業人口高達210萬人之多，很多小店鋪和小型企業都因收入銳減而宣告破產，業主也因此債台高築。疫情造成的社會和經濟後果，也令許多日本人心理健康出了問題。

    報導指出，日本截至目前為止，武漢肺炎死亡病例大約有1600個，但自殺死亡者卻多達13000，其中女性自殺者人數激增，與去年同期相比，今年8月的女性自殺者人數上升了40%，為651人，其中大多是20至40歲的青、中年女性。

    福島大學健康問題專家前田正治認為，多數自殺個案和經濟原因有關，因疫情導致的經濟下滑，對女性的衝擊遠大於男性。因為多數日本女性的工作職位屬於短期或臨時性，因此在裁員時當然也是首當其衝。

    另外，未成年人自殺問題也同樣令人關注，今年8月有59名中小學生自殺傷亡，是去年同期的兩倍。自殺原因包括校園霸凌和學業壓力過大，由於受到疫情影響，日本眾多學校一度停課，在復學後追趕進度的壓力，也使一些學生不堪重負。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

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