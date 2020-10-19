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    首頁　>　國際

    北賽普勒斯總統選舉第二輪投票 總理塔塔爾勝選

    2020/10/19 03:30

    〔中央社〕自稱獨立的北賽普勒斯土耳其共和國今天進行總統選舉第二輪投票，當地的選委會官員表示，現任總理塔塔爾奪下逾半選票擊敗現任總統阿欽席，正式贏得總統大選。

    北賽普勒斯土耳其共和國（Turkish Republic of Northern Cyprus）舉行總統選舉第二輪投票，所有選票都計算完畢後，塔塔爾（Ersin Tatar）得票率為51.74%，阿欽席（Mustafa Akinci）則為48.26%。

    72歲的總統阿欽席支持跟南部的賽普勒斯共和國（Republic of Cyprus）統一，60歲的右派土耳其民族主義者、總理塔塔爾則鼓吹賽普勒斯島分為兩個國家，並獲得土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）公開支持。

    賽普勒斯共和國1960年獨立，原由希臘裔和土耳其裔居民共治，但雙方卻因宗教、文化和語言歧異經常起衝突。

    1974年希裔居民在希臘軍政府唆使下試圖發動政變與希臘合併，土耳其以保護土裔居民為由出兵占領賽普勒斯島北部土地，並於1983年扶植土裔居民成立北賽普勒斯土耳其共和國。

    但目前北賽普勒斯土耳其共和國只獲得土耳其承認，國際社會則普遍承認希臘裔控制的賽普勒斯共和國。

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