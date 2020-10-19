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    首頁　>　國際

    義大利武漢肺炎疫情延燒 增1萬1705例確診創新高

    2020/10/19 02:21

    〔中央社〕義大利衛生部今天指出，過去24小時境內通報新增1萬1705起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，創疫情爆發以來的單日新高紀錄，超越昨天通報的舊紀錄1萬925例。

    義大利衛生部還表示，又有69名患者病故。這項數字遠低於今年3月和4月的疫情高峰期數據，當時義大利單日通報的染疫死亡數一度超過900人。

    根據義大利官方數據，疫情從今年2月爆發以來，迄今通報逾41萬起確診病例，並有3萬6543人染疫病歿。

    由於出現第二波疫情，義大利當局已經下令採取新的防疫措施，包括民眾在公共場所須強制戴口罩等規定。總理孔蒂（Giuseppe Conte）也預計在今天稍晚宣布進一步措施。

    另外，法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間18日15時30分，歐洲各地已有超過25萬人染疫喪命。

    目前歐洲通報的累計確診數有736萬6028例，其中有25萬30人病故。

    染疫死亡人數最高的5個歐洲國家，分別是英國（4萬3646人）、義大利（3萬6543人）、西班牙（3萬3775人）、法國（3萬3392人）及俄羅斯（2萬4187人）。

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