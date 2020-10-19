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    習視察軍隊强調黨絕對領導 學者：制止軍方爭功釀禍

    台灣國際法學會副祕書長林廷輝指出，習近平強調「黨的絕對領導」，就是擔心第一線解放軍忍不住美軍挑釁，貿然開第一槍，因此一切都必須由黨中央說了算。（本報資料照）

    台灣國際法學會副祕書長林廷輝指出，習近平強調「黨的絕對領導」，就是擔心第一線解放軍忍不住美軍挑釁，貿然開第一槍，因此一切都必須由黨中央說了算。（本報資料照）

    2020/10/19 06:05

    〔國際新聞中心／綜合報導〕中國國家主席習近平13日前往廣東省潮州市海軍陸戰隊基地視察，要求官兵「要把全部心思和精力放在備戰打仗上，保持高度戒備狀態。」但也強調，要堅持黨對軍隊的絕對領導，確保部隊絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠。學者指出，在美中兩國對峙態勢不斷升高之際，習近平南下特別強調「黨的絕對領導」，是擔心軍隊貿然開第一槍，將使得中國陷入不得不開戰的窘境。

    台灣國際法學會副祕書長林廷輝接受美國中文媒體「大紀元時報」訪問時指出，面對美國不斷進逼，習近平強調「黨的絕對領導」，就是擔心第一線解放軍忍不住美軍挑釁，貿然開第一槍，因此一切都必須由黨中央說了算。也就是說，習近平是對第一線作戰部隊耳提面命，「你們不要輕舉妄動，全部都由我來做決定。」

    美國第7艦隊本月9日發佈飛彈驅逐艦「約翰．S．麥肯號」（USS John S. McCain）在西沙群島的「小艇攻擊隊演習」（SCAT）畫面，引發中國國防部當天深夜痛批美軍侵門踏戶。林廷輝認為，「這就是奪島演習」，具有高度挑釁意味。一旦涉及奪島，就是海軍陸戰隊互相拼搏的概念，因此習近平必須要求海軍陸戰隊備戰。

    然而，林廷輝認為，身為中央軍事委員會主席的習近平，帶著中央軍委副主席許其亮、海軍司令員沈金龍，前往潮州海軍陸戰隊總部視察，藉此釋出「所有解放軍是否開第一槍，做出任何反擊措施，都必須由中央軍委決定，由黨中央來領導」的訊息。

    林廷輝指出，有些解放軍將領為了求表現，甚至揣摩上意，可能會企圖利用小規模衝突來取得戰功，這正是習近平擔心的地方。況且，解放軍是否真能作戰還有待商榷，這些急著立功的解放軍將領，不會思考整體戰略問題，若因此開了第一槍，勢必動搖整個中國的對外關係。為了杜絕這種可能性，習近平才會不斷強調，軍隊必須在中央軍委拍板定案後，才能採取任何行動。

    隨後，習近平取消視察廣州和珠海的行程，結束「南巡」，直接返回北京。林廷輝認為，此舉與台海和南海局勢高度相關，可以看出習近平很緊張，壓力非常大。尤其中共內部認為，美國現在極盡挑釁，是挖陷阱給解放軍跳，若是解放軍忍不住開第一槍，正好給予美軍介入台海和南海的最佳藉口。

    一旦解放軍在台海或南海開了第一槍，林廷輝認為，中印邊界肯定也會爆發戰爭，因此這不僅是軍事問題，而是整個區域的連動關係。尤其中共第19屆中央委員會第5次全體會議（19屆五中全會）即將召開（10月26日至29日），2年後中共第20次全國代表大會（中共20大）又涉及接班問題，每一個部分都是環環相扣。

    習近平13日視察潮州海軍陸戰隊基地。（新華社）

    習近平13日視察潮州海軍陸戰隊基地。（新華社）

    美國第7艦隊飛彈驅逐艦「約翰．S．麥肯號」在西沙群島演習畫面。（取自美國第7艦隊臉書）

    美國第7艦隊飛彈驅逐艦「約翰．S．麥肯號」在西沙群島演習畫面。（取自美國第7艦隊臉書）

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