武漢肺炎》疫情嚴峻卻沒打算再封鎖 俄羅斯：恢復通航3國

俄羅斯首都莫斯科市仍陷武漢肺炎疫情，但餐館、酒吧營業卻幾乎不受防疫措施影響。（美聯社）

2020/10/19 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再度升溫，本月16日起，每日確診人數平均超過1萬5000人，但該國政府並未打算加強封鎖，反而宣布開放3個國家的通航。

綜合外媒報導，俄羅斯國每日確診人數上升時，該國某些地區確實關閉酒吧或調整餐廳營業時間，但是首都莫斯科相關政策不足，市中心的酒吧與餐館人滿為患。除工作人員外，沒有人配戴口罩或保持社交距離，此跡象顯示該市又將成為疫情爆發中心。

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俄羅斯政府曾在春季對疫情祭出封鎖政策，當時成功減緩病毒傳播。近日歐洲多國相繼提高封鎖，俄羅斯卻反其道而行，相繼開放3個國家的通航，分別是日本、塞爾維亞、古巴。

當局政府表示反對關閉產業，副總理戈利科娃（Tatyana Golikova）上週三告訴總統普廷（Vladimir Putin），目前形勢「艱難」，但「無需採取限制經濟措施」。

該國民調顯示，春天的封鎖令傷害俄羅斯本就疲軟的經濟，使俄羅斯民眾的收入暴跌，生活的挫敗感增加。

俄羅斯公佈18日新增1萬5099人染疫，總確診人數達到139萬9334人，據報，目前該國武漢肺炎病床的使用率已高達90%。死亡人數則增加185人，累計2萬4187人病歿。

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