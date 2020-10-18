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    武漢肺炎》恐成防疫破口？香港傳1名確診印度官員 未受檢疫直接返家

    據傳該名確診個案為25歲印度領事人員，入境後未受檢疫而直接返回位於薄扶林花園6座（見圖）的住處。（圖擷取自網路）

    據傳該名確診個案為25歲印度領事人員，入境後未受檢疫而直接返回位於薄扶林花園6座（見圖）的住處。（圖擷取自網路）

    2020/10/18 23:25

    〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）近日疫情逐漸趨緩，但今日再爆1名確診案例入境後未受檢疫直接返回住處，途中接觸眾多群眾，恐成防疫破口。據傳該名確診個案為25歲印度領事人員，根據香港《外國地區到港人士強制檢疫規例》，外國政府領事人員可豁免14天檢疫規定，因此該名確診案例才會未接受檢疫，直接返回住處。

    綜合港媒報導，據香港衞生署資料顯示，第5217宗個案的患者為25歲男子，在本月15日乘坐AI314航班從印度抵達香港，男子未受檢疫而直接返回位於薄扶林花園6座的住處。另有3名無症狀患者，包括第5219、5220及5221號個案亦乘搭同一班機，並在入境檢測呈陽性。據傳，該名男子為印度領事人員，因此才能夠豁免檢疫規定。

    香港衞生署回覆媒體詢問時表示，由於該男子在傳染期間沒有在港工作，不會透露其職業，也未針對「男子是否可獲豁免檢疫人士」一事做出回應。

    根據香港《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》，曾到訪印度、印尼及英國等指定高風險地區的到港人士，在登上到港的飛機前，必須先提供抵港後的香港飯店訂房確認書，且訂房時間不得少於14天，若未能出示相關文件將會被禁止登機。然而，根據香港《外國地區到港人士強制檢疫規例》，外國政府領事等人員可豁免檢疫。

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