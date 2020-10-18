「長輩」超兇！幫助困頓農家 雪梨這群大學生一起脫了

澳洲雪梨大學獸醫科學系3年級學生拍攝慈善裸體月曆，幫助陷入困境的農家。（圖取自Bums for the Bush）

2020/10/18 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲先前遭遇乾旱、大火，今年的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情讓當地農業雪上加霜，雪梨大學一群獸醫系學生對此拍攝裸體月曆，並將所得全數捐給慈善團體，用於幫助農家。

根據《每日郵報》報導，澳洲雪梨大學獸醫科學系該系一項慈善活動今年邁入第11年，自設立以來已募集近10萬澳元（約台幣203萬元）善款，今年由該系大三學生拍攝裸體月曆，在大學內的農場，雪梨西南郊的卡姆登（Camden）等地寬衣解帶，與農家器具、動物拍攝不露點裸照。

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參與拍攝的學生會副主席克萊門斯．金（Clemence King）表示，今年由於武漢肺炎疫情大流行，拍攝時需要遵守新南威爾士州的防疫規定，團體不得超過20人，且每個人之間都必須保持1.5公尺的距離，這使今年的慈善裸體月曆需要投入更多的時間與精力，部分照片是在相同場景中，將人物後製進入畫面。

該科系共50名獸醫學生為了慈善脫下衣服，希望為慈善團體「澳洲幫助者」盡可能募集更多善款，該慈善機構提供動物飼料、物資、設備和機械給需要幫助的農家或農業社區，給予財務與精神支持，裸體月曆網站也已上線，每本要價25澳元（約台幣509元）。

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