遭同黨參議員狂罵 川普推特反擊「本黨最沒用議員」

2020/10/18 23:56

〔即時新聞/綜合報導〕美國共和黨參議員薩斯(Ben Sasse)13日在電話中向市民大罵川普,通話內容遭到錄音並被媒體公布,川普昨日起(17日)用推特連續反擊,稱薩斯是「53位共和黨參議員中最沒效率的人」。

綜合外媒報導,該錄音記錄了薩斯與民眾溝通的過程,當一位女子問薩斯為何對川普這麼嚴格,薩斯連珠炮地回答:「川普未能領導美國的盟友,也常拋棄他們」、「他像喝醉的水手一樣對待及消費女性」、「嘲笑福音教徒」、「和歐巴馬一樣花錢」、「他的家人視競選總統當作一場商機」、「和白人至上主義者調情」、「忽視新疆維吾爾族與香港人」等。

除此,薩斯還認為川普輕視武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情,認為川普不把疫情當作一項公共衛生的挑戰,只視武漢肺炎為他的一場公關危機。

這段9分鐘的錄音公布後,川普昨日起在推特連續發2則推文反擊薩斯,他稱薩斯是「53位共和黨參議員中最沒效率的」、質疑他是個「假共和黨人」(RINO),並奚落薩斯為「小班」(Little Ben Sasse)。

薩斯11月3日將同時競選參議員連任,雖然他的選民和川普有87%重疊,但他預言11月大選共和黨將在參議院選舉遭到「血洗」。

The least effective of our 53 Republican Senators, and a person who truly doesn’t have what it takes to be great, is Little Ben Sasse of Nebraska, a State which I have gladly done so much to help. @SenSasse was as nice as a RINO can be until he recently won the Republican....