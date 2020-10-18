遭同黨參議員狂罵 川普推特反擊「本黨最沒用議員」

川普（見圖）今日用推特回擊薩斯，稱他是「共和黨最沒效率的參議員」。（歐新社）

2020/10/18 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨參議員薩斯（Ben Sasse）13日在電話中向市民大罵川普，通話內容遭到錄音並被媒體公布，川普昨日起（17日）用推特連續反擊，稱薩斯是「53位共和黨參議員中最沒效率的人」。

綜合外媒報導，該錄音記錄了薩斯與民眾溝通的過程，當一位女子問薩斯為何對川普這麼嚴格，薩斯連珠炮地回答：「川普未能領導美國的盟友，也常拋棄他們」、「他像喝醉的水手一樣對待及消費女性」、「嘲笑福音教徒」、「和歐巴馬一樣花錢」、「他的家人視競選總統當作一場商機」、「和白人至上主義者調情」、「忽視新疆維吾爾族與香港人」等。

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除此，薩斯還認為川普輕視武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，認為川普不把疫情當作一項公共衛生的挑戰，只視武漢肺炎為他的一場公關危機。

這段9分鐘的錄音公布後，川普昨日起在推特連續發2則推文反擊薩斯，他稱薩斯是「53位共和黨參議員中最沒效率的」、質疑他是個「假共和黨人」（RINO），並奚落薩斯為「小班」（Little Ben Sasse）。

薩斯11月3日將同時競選參議員連任，雖然他的選民和川普有87％重疊，但他預言11月大選共和黨將在參議院選舉遭到「血洗」。

The least effective of our 53 Republican Senators, and a person who truly doesn’t have what it takes to be great, is Little Ben Sasse of Nebraska, a State which I have gladly done so much to help. @SenSasse was as nice as a RINO can be until he recently won the Republican.... — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） October 17, 2020

美國共和黨參議員薩斯（見圖）13日在電話中向民眾大罵川普。（法新社）

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