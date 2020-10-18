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    誇張！舊金山群眾抗議Twitter審查 遭Antifa份子當眾襲擊

    蒙面的激進左派人士，17日在舊金山出拳毆打抗議推特言論審查的人士。（美聯社）

    蒙面的激進左派人士，17日在舊金山出拳毆打抗議推特言論審查的人士。（美聯社）

    2020/10/18 20:06

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國《紐約郵報》爆料民主黨總統候選人拜登與兒子醜聞，卻被社交媒體平台「推特」（Twitter） 限制張貼相關新聞連結，引起軒然大波。17日舊金山有群眾在推特總部附近集會抗議推特帶有黨派偏見、言論審查不公平，詎料數百名疑似挺拜登的激進左派「反法西斯主義運動」（Antifa）人士突然現身鬧場，還當眾暴力毆打這群反推特的抗議人士。

    美國《福斯新聞》報導，這場活動由保守派團體「拯救美國小組」（Team Save America）主辦，當時他們先在舊金山的「聯合國廣場」（United Nations Plaza）集合，準備前往幾條街外推特總部時，遭到左翼人士暴力襲擊。影片顯示，活動主辦人安德生（Philip Anderson）被打得滿臉是血，門牙都被打斷了，最後活動被迫喊停。

    安德生在遭到Antifa人士丟東西襲擊時，強忍著疼痛說：「這就是你失去言論自由時會遭遇到的事，這就是我們的國家，美國，會變成的模樣。」

    據《紐約郵報》報導，14日以來，推特一直拒絕解封《紐約郵報》帳號，除非該報刪除關於拜登兒子杭特（Hunter Biden）的6條推文。

    川普總統批評民主黨、拜登和副總統候選人賀錦麗，都不敢公開譴責 Antifa。副總統彭斯則表示，民主黨已經被激進左派控制。川普15日在美國國家廣播公司（NBC）的答問大會上，譴責白人至上主義及Antifa極左組織，還要主持人問問拜登，他為何不譴責Antifa。

    Antifa施暴影片

    主辦人安德森門牙被打斷（圖取自推特@TeamSaveAmerica）

    主辦人安德森門牙被打斷（圖取自推特@TeamSaveAmerica）

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